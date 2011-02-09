-IPv4'TEKİ İNTERNET ADRESLERİ TÜKENDİ ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu (ICANN), IPv4 protokolündeki internet adreslerinin tükendiğini açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) internet sitesindeki duyuruya göre, internetin, yıllardır hızlı bir büyüme sürecine girmesinin ardından tahsis edilmemiş IPv4 havuzundaki adresler, 3 Şubat 2011 tarihi itibarıyla bitti. Buna göre, ICANN'in ortak havuzdaki son IPv4 adres bloğunun da tahsis edilmesiyle internet tarihinde çok kritik bir noktaya gelindi. Bu durum, internetin gelecekteki gelişiminin IPv6 olarak adlandırılan yeni nesil internet protokolünün küresel olarak başarılı bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğu anlamını taşıyor. ICANN, IPv6'ya geçişin artık bir seçenek değil, gereksinim olduğuna dikkati çekiyor. IPv4 protokolünün sağladığı 4,3 milyar adres bulunurken, yeni protokol IPv6, IPv4'ten milyarlarca kat fazla internet adres havuzuna sahip olacak. Bu da öngörülen bir gelecekte tükenmez bir IP kaynağı sunacak. BTK, gelişmiş ülkelerle aynı zamanda Türkiye'de IPv6'ya dönüşüm çalışmalarını başlattı. Başbakanlık genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında IPv6'ya dönüşüm çalışmaları belirlenen üç aşamada tamamlanacak.