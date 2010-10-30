İptal edilen KPSS yarın yapılacak

T24 - KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı, yarın yeniden yapılacak. ÖSYM, tarafından alınan olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle sınava 1 saat önceden gelinmesi duyuruldu.





Temmuz 2010’da gerçekleştirilen KPS’de soruların sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı, yarın yeniden yapılacak.

Sınava öğretmen adayı 294 bin 909 aday katılacak. Sınavda emniyet görevlisi hariç, 40 bin 800 personel görev alacak. Saat 09.30’da başlayacak olan sınavda, adaylara 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek. İptal edilen sınavda yüksek puan alan adaylar, oturdukları ilden farklı illerde yoğun güvenlik önlemleri altında sınava girecek.



Bir saat önce gelin

İptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’nda 100 ve üstünde doğru yanıt vererek yüksek puan alan adayların sınava girecekleri yerler il bazında değiştirildi. ÖSYM tarafından alınan olağanüstü güvenlik önlemlerine göre adaylar, sınav binalarına alınırken, üstleri elle ve dedektörle aranacak. Bina girişlerinde yığılmaya yol açılmaması için adayların sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları gerekecek.

Adaylar sınava sadece kendilerine ÖSYM tarafından gönderilmiş olan sınav giriş ve kimlik belgesinin aslı, özel kimlik belgesi ve bir adet vesikalık fotoğrafla girebilecek. Adayların sınava girerken üzerlerinde cep telefonu, kol ya da cep saati, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlarla kulaklık, kolye, küpe, broş, yüzük, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bulunmayacak.



Tuvalete çıkılmayacak



Sınav başladıktan sonra adaylar tuvalet için sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacak. Dışarı çıkan geri alınamayacak. Adaylar yanlarında kalem, silgi, kalemtıraş, saat ve yiyecek-içecek de getirmeyecek. ÖSYM, sıraların üstünde kalem, silgi, kalemtıraş ile su ve şekerlemeyi paketlerin içinde hazır bulunduracak



