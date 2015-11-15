Çin'le yapılan füze ihalesinin iptal edilme sebebi 'milli füze' projesi mi?

Türkiye, 2013’te füze savunma sistemi ihalesini kazanan Çin ile anlaşmayı iptal etti. İhaleye göre, Çin ve Türkiye ortak üretim gerçekleştirecekti. Bir Başbakanlık yetkilisi, "Türkiye’nin kendi füze programını kurmayı planladığını" açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre, Türkiye 2013 yılının sonbaharında ilk uzun menzilli füze projesinde Çin ile sözleşme görüşmelerine başlamış, projede teklif veren Fransa-İtalya ortaklığı ve ABD ikinci ve üçüncü sıralarda yer almıştı.

Türkiye'nin bu kritik projede Çin ile müzakerelere başlaması özellikle NATO ve ABD'nin tepkisine yol açmıştı. Ancak Çin ile teknoloji transferi gibi konularda yaşanan pürüzler nedeniyle müzakerelerde bugüne kadar nihai bir karar alınamadı.

İki yıldır süren görüşmelerde Türk tarafı teknoloji transferinde ısrar ediyordu, Çin tarafı ise teknoloji verme konusunda beklentileri karşılamıyordu.

Ayrıca Çin füzelerinin NATO savunma radarlarına entegre edilemeyecek olması, füze bataryalarını sadece kurulduğu yeri savunabilecek lokal silahlar haline getirecekti. NATO üyesi bir ülke olarak NATO dışı bir savunma sistemi alınacak olması batının yoğun siyasi baskısına neden oluyordu.

İki yıl süren görüşmeler süresince Çin'in en yakın rakibi, İtalyan Fransız ortaklığındaki Eurosam firması samp-t füze savunma sistemiyle, Çin'in ABD'li rakibi Raytheon, Patriot Pac3 füze sistemiyle ilgili tekliflerini defalarca yenilemişti.

“Türkiye milli füze üretecek”

Başbakanlık’ta yetkili olduğu belirtilen bir isim, “Bu ihalenin iptali edilmesi kararlaştırıldı. Buna ilişkin kararı Başbakan Ahmet Davutoğlu bu hafta içinde imzaladı. İhalenin iptal edilmesindeki temel gerekçe, Türkiye'nin milli füze üretim projesini başlatacak olması" dedi.