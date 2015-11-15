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Türkiye, 3,4 milyar dolar bütçeli Çin füzesi ihalesinde iptal kararı aldı

Türkiye'nin NATO dışı bir savunma sistemi alacak olması Batı'nın siyasi baskısına sebep oluyordu

15 Kasım 2015 15:31

Türkiye, 3,4 milyar dolar bütçeli en büyük savunma ihalesi olarak görülen Çin’den füze alma kararından vazgeçti.

CNN Türk’ten Kenan Şener’in haberine göre Türkiye, Çin’den füze almaktan vazgeçti. İhalenin tamamen iptal edilmesinden dolayı Türkiye, Çin’in rakiplerinden de füze alamayacak.

3,4 milyar dolar bütçeli ihalenin ıptal kararı, hafta içinde Ankara'da alındı ve gizli tutuldu.

Edinilen bilgiye göre bu kararda, Çin şirketiyle defalarca uzatılan görüşmelerin iyiden iyiye tıkanması önemli bir gerekçe oldu.

İki yıldır süren görüşmelerde Türk tarafı teknoloji transferinde ısrar ediyordu, Çin tarafı ise teknoloji verme konusunda beklentileri karşılamıyordu.

Ayrıca Çin füzelerinin NATO savunma radarlarına entegre edilemeyecek olması, füze bataryalarını sadece kurulduğu yeri savunabilecek lokal silahlar haline getirecekti.

Diğer taraftan, NATO üyesi bir ülke olarak NATO dışı bir savunma sistemi alınacak olması batının yoğun siyasi baskısına neden oluyordu.

Tüm bu bilinen başlıkların yanında, iptal kararının gerekçelerine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Başbakanlık'tan bir kaynak, "Bu ihalenin iptali edilmesi kararlaştırıldı. Buna ilişkin kararı Başbakan Ahmet Davutoğlu bu hafta içinde imzaladı. İhalenin iptal edilmesindeki temel gerekçe, Türkiye'nin milli füze üretim projesini başlatacak olması" dedi.

 

 

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