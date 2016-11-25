İptal edilen 'Amed Tiyatro Festivali'ne tiyatro topluluklarından destek

Diyarbakır Belediyesi’ne kayyım atanmasından sonra iptal edilen Amed Tiyatro Festivali’ne katılacak olan yurt içi ve Avrupa’daki tiyatro grupları, festivale destek vermek amacıyla kendi sahnelerinde, festivalle dayanışma oyunları sergileyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından bu yıl 4. kez düzenlenmesi planlanan Amed Tiyatro Festivali, belediyeye kayyum atanması nedeniyle iptal edilmişti.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, Amed Tiyatro Festivali'ne davetli tiyatro grupları, 4. Amed Tiyatro Festivali'ne destek vermek için 21 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında kendi sahnelerinde festivalle dayanışma oyunları sergileyecek.

Yurt içi ve Avrupa'daki tüm tiyatro topluluklarının ortak fikri olarak ortaya çıkan bu dayanışma “Bizler Hakikatiz. Siz Hakikatle Oynarsınız” sloganıyla devam edecek.