İptal edilen 2010 KPSS ile memur olanlar ne olacak?

Ankara 1. İdare Mahkemesi, usûlsüzlük iddiaları nedeniyle daha önce "Eğitim Bilimleri" bölümü iptal edilen 2010 KPSS'nin "Genel Yetenek ve Genel Kültür" kısmını da iptal etti. Peki şimdi ne olacak? Hukukçulara göre sınavı hile ile kazananlar görevlerinden alınacak. Hakkıyla kazananlar ise aksi ispat edilmedikçe statülerinin korur.

Ankara 1. İdare Mahkemesi, usûlsüzlük iddiaları nedeniyle daha önce "Eğitim Bilimleri" bölümü iptal edilen 2010 KPSS'nin "Genel Yetenek ve Genel Kültür" kısmını da iptal etti. Peki şimdi ne olacak ?

"Haksız kazanan görevinden alınacak"

Al Jazeera Türk’ten Umay Aktaş Salman’a konuşan, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen Türkiye'nin nev-i şahsına münhasır bir durumdan geçtiğini belirterek, bu sınavı hakkıyla kazananlara dokunmamak gerektiğini söyledi. Şen konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sınavı bütünüyle şaibeli sayıp tüm kazananlara soruların verildiği tespiti yapılırsa tüm sınavı iptal ederseniz ve o dönem kazananların tüm hakları ellerinden alınır. Bu takdirde kazanılmış haklarını koruyamazsınız. Kimin hakkıyla kimin haksız yere kazandığını tespit etmek ve bunları ayrıştırmak zor. Haksız yere kazananlar görevinden alınacaktır. Herkes kendi kusurundan sorumluludur, kolektif bir sorumluluk olmaz. O zaman sınavın hemen ardından iptal olacaktı. Hileden kimların yararlandığını tespit etmek önemli. Bunlar olmasaydı biz kazanacaktık diyen mağdurlar içinse hukuksal olarak kazanmış sayma olabilir. Mesela çan eğrisi ile sayısal başarıya bakılıp alımlar olabilir."

"Hakkıyla kazananlar aksi ispat edilmedikçe statülerini korur"

İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Aydın Gülan ise "Aslında sınav sorularından bazıları sınav öncesi bir kısım insanın eline geçmiş ise sınavın sadece belli sorularının değil bütününün iptali gerekirdi" diyor.

Gülan, hile yapılarak, yani soru alınarak bir sınavdan başarılı olduğu ispat edilen herkesin, üzerinden ne kadar süre geçmiş olursa olsun statüsünün geri alınacağını belirtiyor:

"Bu kişiler kazanamamış statüsüne geri döndürülür. Bir kazanılmış haktan bahsetmek hukuken mümkün değildir. Hile korunmaz, statü sağlamaz. Ancak, sınavda ayrıca hile yaptığına ilişkin somut ve kişiye yönelik bir tespit bulunmayan kişilerde sınavın bazı sorularının daha sonra iptal edilmesi, ayrıca kendilerinin atanmasına yönelik bir dava olmadığı takdirde doğrudan kişileri etkilemez, statüleri muhafaza edilir. Sınavı kendi başarıları ile kazandığı karinesi, aksi ispat edilmediği müddetçe vardır ve sınavın bir kısmının iptali, tek başına bu karineyi çürütmez.

Mağdurlara tazminat gündeme gelebilir

"Tabi bu karar üzerine sınav dolayısıyla kazanamamış sayılan kişiler için yeni sınav hakkı veya tazminat hakkı ekseninde hukuksal sonuçlar üzerine odaklanan bir gelişme olabilir. Sonuç olarak iptal edilen sorular sonrasında kazanabilecek bir duruma puanı geliyor ise, zamanında kazanamamış işlemi yapılmasından kaynaklanan hak kaybı ve tazminat gündeme gelecektir."

Ne olmuştu?

2010'da kopya iddiaları, 280 bin kişinin girdiği KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’nda 350 kişinin tüm soruları doğru cevapladığının anlaşılmasıyla ortaya atılmıştı. Daha önceki sınavlarda başarı gösteremeyen bazı adayların bu sınavda soruları eksiksiz yanıtlaması ve karı - koca 70 aday sınavdan tam puan almıştı. Soruşturma altı yıl sürdü.Kopya tespit edildi. Altı yıl sonunda dava açıldı. KPSS’de soruların sızdırıldığı Eğitim Bilimleri testi dışındaki "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek Testleri" alanlarında da kopya çekilip çekilmediği araştırılmaya başlandı. Davanın ilk duruşması Mart 2016'da yapıldı. KPSS ile ilgili bu dava dışında üç dava daha sürüyor.

Yıllardır haklarını arıyorlar

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) 2010 yılında giren ve atanamayanlar ise yıllardır Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinde de kopya çekildiğini söyleyerek haklarını aramaya çalışıyorlardı. Sorular sızdırıldığı için daha düşük puanlar aldıklarını, bu yüzden hayat planlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen KPSS mağdurları sosyal medyada bir araya gelmişlerdi. Mağdurlar şimdi, kendilerine yeniden kadro hakkının tanınmasını talep ediyor.