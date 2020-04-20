Ipsos araştırma: Toplumun yüzde 61'i salgının tamamen sona ermeyeceğini düşünüyor

Ipsos araştırma şirketi'nin Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması'na göre, kişilerin kendilerine veya ailelerine virüs bulaşması endişesi gittikçe yükseliyor. Katılanların kendilerine veya aile üyelerine virüs bulaşması yönündeki endişe oranı,13 Mart’ta yüzde 79 iken 9-13 Nisan itibariyle yüzde 95’e yükseldi. Katılımcıların yüzde 61'i de salgının sona ermeyeceğini ancak kontrol altına alınacağını ve önlemlerle hayata devam edileceği yönünde görüş bildirildi.

İpsos'un düzenli olarak yaptığı 'Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu' araştırması, Türkiye'de Koronavirüs salgının 5. haftasında virüs bulaşma endişesinin hızla yükseldiğini ortaya koydu.

Koronavirüs'e ilişkin endişe düzeyi

Araştırmaya katılanların yüzde 79 13-16 Mart tarihleri arasında Koronavirüs'ün kendilerine veya aile üyelerine bulaşmasından endişe ettiğini söylerken aradan geçen 1 aydan fazla sürenin ardından Koronavirüs nedeniyle endişelenenlerin oranı yüzde 95'e yükseldi.

En fazla özlenen: Yürümek

Katılımcılar, "Koronavirüs salgını öncesi dönemi düşündüğünüzde, bugün yapmayı en çok özlediğiniz şeyi belirtir misiniz?" sorusuna yüzde 25 oranla yürümek yanıtını verdi.

Koronavirüs salgını sonrası

Kişilere yöneltilen, "Koronavirüs salgınının sona erdiğine dair bir resmi açıklama yapılacak olsa sizin görüşünüzü en iyi yansıtır?" sorusuna ise yüzde 22, salgının tümüyle kontrol altına alındığını ve sona erdiğini düşüneceğini aktardı.

Yüzde 61, salgının sona ermediğini ancak kontrol altına alındığını ve önlemlerle hayata devam edileceğini fikrini belirtti.

"Toplumun en fazla özlem duyduğu dışarı çıkıp yürümek ve arkadaşlarıyla buluşmak"

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik veriler hakkında yaptığı uzman değerlendirmesinde, "Her geçen gün endişe düzeyimiz artıyor ve bugüne geldiğimizde hemen hemen herkes kendisinin veya ailesinden birinin bu virüse yakalanacağından endişeli. Bu endişenin yanı sıra kişisel ekonomilerinin tehlike altında olduğu düşüncesi de kişilerin modunu oldukça negatif etkiliyor. En baskın hissedilen duygulara bakıldığında da bu olumsuz hava çok net hissedilmekte. Toplumun yüzde 77’si olumsuz duygular belirtiyorlar. Toplumun yüzde 61’i Koronavirüs salgının sona ermeyeceğini ancak kontrol altına alınmış bir şekilde hayata devam edileceği ve her 4 kişiden 3’ü hayatlarının radikal bir şekilde değişeceğini düşüncesi de bu olumsuz havayı tetikleyen durumlar. Bu yaşanan dönem içinde toplumun en fazla özlem duyduğu dışarı çıkıp yürümek ve arkadaşlarıyla buluşmak" dedi.