Ipsos Araştırma: Her 10 kişiden 9’u “Ülkenin en büyük sorunu ekonomi” diyor

Araştırma şirketi Ipsos Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Gedik, son araştırma verilerini aktardı. Buna göre; Her 10 kişiden 9’u “Ülkenin en büyük sorunu ekonomi” diyor. Bireylerin yüzde 59’u gelecek birkaç ay içinde kişisel ekonomik durumunun kötüye gideceğini düşünüyor.

Türkiye’deki durumu değerlendiren Gedik, ekonomik kriz ve zamlar karşısında yurttaşın enerji tüketimini ve para harcamayı azaltmak için her geçen gün yeni davranışlar geliştirdiğini vurgulayarak “Maliyeti azaltmak için evden işe yemek götürme, dışarıya çıkmadan önce evde yemek yeme gibi yöntemler geliştiriyorlar” dedi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, toplumun yüzde 79’ü için bütçesini en çok zorlayan kalemin elektrik, yüzde 69’u için doğalgaz ve yüzde 63 için de gıda ürünleri olduğunu anlatan Gedik, “Toplumun yüzde 70’i sabit giderleri, yüzde 69’u giyim, yüzde 60’ı da dışarıda yeme içme, eğlence ve dışarıdan yemek siparişi gibi harcamalarını kısacağını söylüyor” dedi.

“Neredeyse her 10 kişiden 9’u aynı düşüncede”

Gedik, “2022 başında yaptığımız araştırmaların sonuçlarına göre ülkenin en büyük sorunu, hayatımızı anormal hale getiren büyük salgın değil. Bugünlerin en büyük sorunu, eski normalden yadigâr kadim derdimiz ekonomi. Hem de katılımcılar, bizim bu soruyu sorduğumuz yıllar boyunca herhangi bir problemde görmediğimiz kadar baskın bir şekilde, ülkenin en büyük sorunu ekonomidir, diyorlar. Neredeyse her 10 kişiden 9’u bu düşüncede. Korkunç terör saldırıları ile sarsıldığımız dönemde terör, salgın korkusu ile evlerimize kapandığımız dönemde Covid-19 bile bu derece baskın bir resim oluşturmamıştı” diye dikkati çekti.

“Vatandaşların yüzde 73’ü daha çok fiyat araştırması yapmaya, yüzde 70’i promosyon takip etmeye başladı”

Gedik, krizde insanların alıveriş alışkanlıklarında yaşanan değişikliği şöyle anlattı:

“Uzun zaman sonra ilk defa 2022 Ocak’ta haneler tarafından satın alınan ürün sayısında azalma tespit ettik. Harcamalar önceki aya kıyasla benzer seviyede seyretse bile ocak ayında alınan ürün adedindeki azalma, indirim marketlerine ve market markalarına olan kayış dikkat çekici.

Yumurta ve süt ürünlerinde büyük paketlere yönelim görünüyor.

2021 Ocak’a göre temizlik, kişisel bakım ürünleri pay kaybediyor.

Gıda kategorilerinde et ve atıştırmalıklar düşerken süt ürünleri, genel gıda, yağ gibi temel gıdanın payı artıyor.

Alışveriş alışkanlıklarında her zaman alınan markalar yerine daha uygun fiyatlı markaları tercih etmek, ürünlerin çoklu paketlerini (2’li, 3’lü, 6’lı vs.) daha fazla tercih etmek, ürünlerin daha büyük boylarını / ekonomik boy paketlerini satın almaya başlamak gibi değişimler gözlemliyoruz.

Vatandaşların yüzde 73’ü daha çok fiyat araştırması yapmaya, yüzde 70’i promosyon takip etmeye, yüzde 65’i uygun fiyatlı markalar almaya başlamış. “

"Vatandaş, her geçen gün yeni davranışlar geliştiriyor"

Vatandaşın, enerji tüketimini ve para harcamayı azaltmak için her geçen gün yeni davranışlar geliştirdiğini ifade eden Gedik, “Dışarıda yemek yemek lüks. Maliyeti azaltmak için evden işe yemek götürme, dışarıya çıkmadan önce evde yemek yeme gibi yöntemlerle tasarruf etme davranışı gözlemleniyor. Sosyal etkinliklere olan ilgi azalıyor. Halkın yüzde 63’ü öncelikli ihtiyaçları karşılayacak şekilde alışveriş yapıyor ve harcamaları minimumda tutuyor. Dışarıda yeme içme ya da dışarıdan yemek sipariş etme ilk kısılacak harcamalardan” diye konuştu.

Toplumun yüzde 79 için bütçesini en çok zorlayan kategorinin elektrik, yüzde 69’u için doğalgaz ve yüzde 63 için de gıda ürünleri olduğunu belirten Gedik, “Tüm kalemlerde fiyat artışlarının çok olduğu görüşü hâkim. Bu da tüketicileri tasarruf yapmaya itiyor” dedi.

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