İpsala'daki köpekler, 'Can evi'ne nakledildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde belediyeye ait sokak hayvanları barınma evinde olumsuz şartlarda kalan köpekler, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'ne ait \'Can evi\' olarak adlandırılan barınağa nakledildi.

İpsala Belediyesi\'ne ait sokak hayvanları barınma evinde sağlıksız koşullarda bakılan köpeklerin görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Barınağın, geçen yıl Kasım ayında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından hayvanların sağlıksız ortamda bulunduğu, tedavilerinin yapılmadığı, kapalı odaları bulunmadığı ve gerekli şartları taşımadığı için kapatılması kararı alındı. Karara karşın belediye, özellikle köylerden getirilip barınağa bırakılan birçoğu yaşlı ve hasta köpeğe mama desteği vermeyi sürdürdü.

Gelen tepkiler üzerine barınakta kalan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'ne ait \'Can evi\' olarak adlandırılan barınağa nakledildi. Tutanak karşılığı yediemin olarak barınağa teslim edilen köpekler, ayrı ve kulübeler bulunan bir alana konularak veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra aşılandı.

\'HERKESİN SAHİP ÇIKMASINI RİCA EDİYORUM\'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, kapatılmasına rağmen özellikle köylerden getirilip bırakılan birçoğu yaşlı ve hasta köpeğin barınakta yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, \"İpsala\'da belediye başkanı ve kaymakam da bu hayvanlara yardım etmiş. Ancak ne kadar yardım etmiş? Çünkü orasının veteriner hekimi yok. Bu görüntüler sosyal medyada da yayılınca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü bizimle iletişime geçti. Biz de bu hayvanları Can evimize getirdik. Veteriner hekimler şu anda tedavilere başladı. Çok kötü durumda köpekler. Bu köpekler için elimizden geleni yapacağız. Sahip çıktık. Sadece bizlerin değil, herkesin sahip çıkmasını rica ediyorum. El ele verirsek birçok şeyi başarırız. Hayvanseverler de bizlere yardımcı olurlarsa, bu canları kurtarırız. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Hayvanlar karşı biraz daha insaflı ve vicdanlı olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok\" dedi.

Cebeci, köpeklerin tedavilerinin ardından kısırlaştırılarak, sahiplendirileceği ya da salınacağını söyledi.

Öte yandan İpsala Belediyesi tarafından yeni barınak inşa edilmesi için yer satın alınarak, proje hazırlandığı ve yakın zamanda inşasına başlanacağı bildirildi.



