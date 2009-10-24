İpsala'da tehlikeli gerginlik

Edirne'nin İpsala İlçesi'ne bağlı Yenikarpuzlu Beldesi'ne, Van'dan çeltik tarlasında işçi olarak çalışmak için gelen 4 kişi, beldedeki kızlara laf atıp bir kişiyi de bıçakla yaralayınca halk bu olaya tepki gösterdi.



Belde meydanında toplanan çok sayıda kişi, çeltik işçilerinin peşine düştü. Bunun üzerine linç edilmekten korkan işçiler, belde camiinin içine sığındı ve kapıyı kilitledi. İşçiler, beldeye gelen jandarman ekipleri tarafından önce camiden, ardından da beldeden çıkartıldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, İpsala'ya bağlı 4 bin nüfuslu Yenikarpuzlu Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Van'dan beldedeki çeltik tarlasında işçi olarak çalışan 4 kişi, belde pazarında karşılaştıkları bir kıza sözlü tacizde bulundu. Buna müdahele eden bir kişi, işçiler tarafından bıçaklandı. Hafif yaralanan ve ismi açıklanmayan kişi, ayakta tedavi edilirken belde halkı bu işçileri kovaladı. Linç edilmekten korkan işçiler, Yenikarpuzlu Merkez Camii'ne sığındı ve kapıyı kilitledi. Belde halkı cami önünde toplanırken, işçiler jandarmayı arayarak yardım istedi. Ancak olay yerine gelen jandarma ekipleri toplanan yaklaşık bin kişilik grubu dağıtamayınca takviye ekip istendi. Bunun üzerine İpsala ve Keşan'dan çok sayıda jandarma ekibi geldi. Bu sırada toplanan kalabalık ‘Onları bize verin’ diye bağırmaya başladı. Caminin içine giren jandarma ekipleri, 4 işçiyi camii çevresinde güvenlik tamemen sağlanınca hemen dışarıya çıkartı ve ekip aracına bindirirek İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Gözaltında tutulan ve isimleri açıklanmayan işçilerin jandarmadaki sorguları sürüyor