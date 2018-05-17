İpsala Sınır Kapısı'ndan Ankara'ya anlamlı koşu

Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Masterleri Atletizm Kulübü üyeleri, ‘Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu’ kapsamında Atatürk’ün Selanik’teki evinin bahçesinden alınan toprağı her yıl Anıtkabir Müze Müdürlüğü\'ne teslim ediyor. Kulüp üyelerinin aldıkları toprakla Ankara\'ya gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı\'ndan başlattıkları koşuda İstanbul\'a gelindi.

“MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK BİR KOŞUMUZ”

Koşuya katılanlar trafik polisleri ve ambulans eşliğinde, Ankara’ya giden servislerinden inerek 5’er kilometre aralıklarla dönüşümlü olarak koşuyor. Koşuyu her sene geleneksel olarak düzenlediklerini söyleyen İstanbul Masterleri Atletizm Kurulu Üyesi Ergün Özkuroğlu, “Toprağımız var bayrağa sarılı. Onu her sene elden ele 737 kilometre İpsala’dan Ankara’ya kadar koşarak, aralıksız gece de dahil ulaştırmaktayız. Geleneksel, manevi değeri yüksek bir koşumuz. Şu anda 39 kişi koşuyor dönüşümlü olarak, 5’er kilometre halinde gruplar oluşturuyoruz. İstanbul’dan Taksim Meydanı’na 35 kişilik bir gruptu” dedi.

Pendik D-100 Karayolu- Ankara istikametinde konuşan Özkuroğlu, “Taksim’den Ankara etabımızda da 39 kişi mevcut . Toplam 74 kişi civarı. Yolun durumuna ve arkadaşların performansına göre gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)