İpsala Sınır Kapısı'nda eroin operasyonu

İpsala Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkış yapacak bir otomobilde yapılan kontrolde, 46 kilo 257 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'den Belçika'ya gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı gümrük alanına giren K.A.'nın (62) kullandığı XDV693 plakalı otomobil kontrolden geçirildi.

X-Ray cihazından geçirilen ve İpsala Gümrük Müdürlüğü'ne ait narkotik köpeğinin de katıldığı kontrollerde, aracın koltuklarının arkasında ve sürücünün ön ayak tabanlarının altındaki zulalanmış bölmede 90 paket halinde 46 kilo 257 gram eroin ele geçirildi.

Yaklaşık değeri 2.5 milyon lira olan eroinle ilgili otomobil sürücüsü K.A., oğlu G.A. (32) ve Arnavut vatandaşı gelini E.A. (22) gözaltına alındı.

İpsala Devlet Hastanesi'ne sağlık raporu için götürülen zanlılar, daha sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.