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İpsala Sınır Kapısı, 9 Kasım'da TIR geçişine kapatılacak

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'ın Kipi Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük personelinin yapacağı grev nedeniyle 9 Kasım 2017 tarihinde saat 07

07 Kasım 2017 18:58

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'de, Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan\'ın Kipi Gümrük Kapısı\'nda görevli gümrük personelinin yapacağı grev nedeniyle 9 Kasım 2017 tarihinde saat 07.00\'den itibaren 24 saat süreyle taze balık taşıyanlar hariç TIR geçişine kapatılacak. Otomobil ve otobüslerin geçişleri ise kontrollü olarak yapılacak.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Yunanistan\'ın Kipi Gümrük Kapısı\'nda görevli gümrük personelinin yapacağı grev dolayısıyla İpsala Gümrük Kapısı\'nda 9 Kasım 2017 tarihinde saat 07.00\'den itibaren 24 saat süreyle sadece taze balık taşıyan TIR\'ların geçişine izin verileceği belirtildi. Açıklamada, bu süre içerisinde diğer TIR\'ların geçişine ise izin verilmeyeceği bildirilerek, \"Otomobil ve otobüslerin geçişleri kontrollü olarak yapılacaktır\" denildi.

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