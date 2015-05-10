İpsala Gümrük Kapısı'nda operasyonda gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı

Edirne'nin İpsala Gümrük Kapısı'ndan, sahte ürün ve malzemeleri illegal yollardan yurt dışına çıkış sağladığı belirlenerek gözaltına alınan 9 gümrük memurundan 5'i tutuklandı.

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 4 ay önce başladığı belirtilen fiziki ve teknik takip sonucu önceki gün başlatılan operasyonda 9’u gümrük muhafaza memuru 15 kişi gözaltına alınmıştı. İpsala Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden gümrük memuru olan 4 kişi 26 saatlik sorgunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5'i gümrük memuru 11 şüpheli ise tutuklamaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 5 gümrük memurunun "rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından tutuklanmalarına karar verirken, 6 kargocuyu ise kefaletle, yurt dışına çıkış yasağı koyarak adili kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.