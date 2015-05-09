İpsala Gümrük Kapısı'nda operasyon: 15 kişi gözaltına alındı

Edirne'nin İpsala Gümrük Kapısı'ndan, sahte ürün ve malzemeleri illegal yollardan yurt dışına çıkış sağladığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.

9'u gümrük memuru 6'sı sivil 15 kişinin rüşvet ve para karşılığı sahte ürünlerin yurt dışına çıkışını sağladığı, göz altına alınan 9 memurun aldıkları rüşveti eşit dağıtmak için havuz sistemi kurdukları açıklandı. Gözaltına alınan 6 sivilin, ihracat firmalarının taklit ürünlerini taşıyan kargo şirketinde yönetici ya da çalışan oldukları,operasyonun İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 ay önce başlatıldığı belirtildi.

Düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, "Bu sadece bugün olan bir şey değil. 3-4 aylık takibin sonucunda bir rüşvet ve görevi kötüye kullanma hususiyeti ortadadır. Bütün belgeler açığa çıkmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmıştır. Operasyonda sadece İpsala'daki memurlar değil İstanbul'daki gümrük memurları da bu işin kapsamındadır. Biz de dün itibariyle onları görevlerinden uzaklaştırdık ve ilgili bakanlığa ilettik. Gerçekleşen bir olay var. Zaten ilgili kişilerde ‘biz şu kadar rüşvet verdik', ‘bu kadar kişiye para verdik' diye söylemekteler. Suç gerçekleşmiştir. Nakıs teşebbüs düzeyinde kalmamıştır" dedi.

İfadeleri alınan 15 şüpheli 'rüşvet almak, görevini kötüye kullanma ve rüşvet vermek' suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi.