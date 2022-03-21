İpsala Belediye Başkanı Ünsal, çeltik fiyatının belirlenmesini istedi: Çalışsak batıyoruz, çalışmasak yine batıyoruz

Türkiye’nin çeltik ihtiyacının yüzde 45’inin karşılandığı Edirne’nin İpsala ilçesinde en büyük üretici konumunda bulunan İpsala’nın İyi Partili Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal; 22 liraya alınan mazot ile üretim yapacak olan üreticinin mazot fiyatı düştükten sonra açıklanacak fiyatla zarar edeceğini belirterek, “Çalışsak batıyoruz, çalışmasak yine batıyoruz. Öyle bir kaosun içerisindeyiz” dedi.

Geçen yılın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre 550 bin dekar çeltik ekili alanı bulunan ve Türkiye’de üretilen 900 bin ton çeltiğin 400 bin ton kadarının üretildiği Edirne’de üreticinin ekim hazırlıklarına başlayacağını belirten İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal mazotun şu an 22 TL olduğunu ve gübrenin de 13 lira olduğunu belirtti.

Ünsal, “Mazot 22 lira, gübre 13 lira ekime başlayacağız çeltik üretimine. 22 lira mazotla ile başlayacağımızı kabul edelim. Bu mazot yüksekliği dünya çapında olduğu için büyük bir ihtimalle geriye gelecek. Öyle ya da böyle geriye düşecek. Biz işimizi haziran ayına kadar bitireceğiz. Kasım ayında bunların fiyatları savaş bittikten sonra biraz geri düştü. Bizim ürün fiyatımızı açıklarken düşük fiyatlardan açıklayacaklar. O zaman ne yapacağız? Çalışsak batıyoruz, çalışmasak yine batıyoruz. Öyle bir kaosun içerisindeyiz" dedi.

"Bir an önce acilen ekonomik önlemler alınmalı" diyen Ünsal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayçiçek üretimini Türkiye'de yok eden bu iktidardır"

"Çiftçinin önü açılması lazım. Ayçiçek üretimini Türkiye'de yok eden bu iktidardır. Buğdaydan daha düşük fiyatlar verildi ayçiçeğine. Bu yüzden kimse ayçiçek ekmek istemedi. Trakya ayçiçek cennetidir. Hele yine Edirne'nin simgelerinden bir tanesi ayçiçektir. Ne yapıldı zamanla kötüleye kötüleye, büyük firmalara önlük verilsin diye Türkiye'ye Ukrayna'dan, Arjantin'den çiçek geldi. Bizim yerli fabrikalarımız yok oldu. Türkiye tarım devrimini gerçekleştirmemiştir. Bir an önce gerçekleştirmek zorundayız. Şu anda Avrupa kendi kendine yetiyor. Avrupa buğdayını kendi üretiyor. Fransa ve Almanya üretiyor. Dışarıdan çok bir buğday almıyorlar. Biz üretirken ithalatçı duruma düştü." (ANKA)