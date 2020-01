IPO’dan DÜnya Makarna Gününde ‘Herkes için makarna’

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - İlk kez yirmi yıl önce Uluslararası Makarna Organizasyonu\'nun (IPO) önerisiyle hayata geçirilen 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlamaları yarın Brezilya’nın Sao Paulo kentinde ‘Herkes için makarna’ sloganıyla başlıyor.

Dünyanın dört bir yanından onlarca ülkenin desteklediği 20. Dünya Makarna Günü etkinlikleri çerçevesinde, açlıkla savaşan vakıflar yoluyla üç milyon tabak makarnanın ihtiyaç sahiplerine bağışlandığı bildirildi. Bu yılki Dünya Makarna Günü\'nde 140. yılını kutlayacak olan Barilla Gıda Genel Müdürü Piero Mirra, \"Hedefimiz Akdeniz yaşam tarzından ilham alan, keyifli beslenme alışkanlıklarını teşvik ederek insanların ilk tercihi olmak” dedi.

Her yıl 25 Ekim\'de kutlanan Dünya Makarnalar Günü bu sene IPO önderliğinde ve Brezilya Bisküvi, Makarna ve Endüstriyel Ekmek & Unlu Mamuller Derneği (ABIMAPI) ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon, makarna severlerin yanı sıra makarna üreticileri, sektör temsilcileri, ünlü şefler ve bilim insanlarını ağırlayacak. İki gün sürecek etkinlik kapsamında sektör profesyonelleri ve akademisyenler tüm dünyaya makarna ve beslenme hakkında güncel bilgileri aktarırken, dünyaca ünlü şefler doğru makarna pişirme tariflerini katılımcılarla paylaşacak.

\"Dünya Makarna Günü\" fikri, ilk olarak Roma\'da 1997 yılında yapılan ve 40 ülkeden makarna sanayicisinin katıldığı Birinci Dünya Makarna Kongresi\'nde, Türk delegasyonu tarafından önerildi. 1997 yılı Mart ayında Amerika\'da yapılan ikinci toplantıda ise, 25 Ekim tarihi, \"Dünya Makarna Günü\" olarak kabul ve ilan edildi ve her yıl 25 Ekim\'de, farklı bir ülkede Dünya Makarna Günü etkinlikleri düzenlenmeye başlandı.

Dünya Makarna Günü\'nü organize eden İtalya’daki IPO, bugünün anlam ve önemini “Makarnaya saygı duruşunda bulunmak, medyaya ve tüketicilere makarnanın besleyici değerini anlatmak” olarak açıklıyor. IPO, her kıtada tüketilen bir yemek olan makarnanın, sadece temel besin ihtiyacını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda en rafine gastronomik zevklere de hitap edebildiğini vurguluyor.

IPO’nun açıklamasına göre, durum buğdayı irmiğinden yapılan makarnadan 100 gram yemek, yaklaşık 360 kalori alınmasını sağlıyor. Bu kalorilerin yüzde 72\'si kompleks karbonhidratlar, yüzde 12\'si ise proteinlerden oluşuyor. Kompleks karbonhidratlar yavaş sindiriliyor ve uzun süre tok tutuyor. (Fotoğraflı)