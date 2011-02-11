-İPLİK FABRİKASINDAKİ YANGIN TEKRAR BAŞLADI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 11.02.2011 - Kahramanmaraş'ta dün gece iplik fabrikasında çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle başka bir tekstil fabrikasına sıçrayan ve kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde tekrar başladı. Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde bulunan Untaş İplik Fabrikasında dün çıkan ve bitişiğindeki Ede Tekstil'e sıçrayarak büyüyen yangın akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle tekrar başladı. Yangına, Kahramanmaraş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangının şiddetiyle ısınmaya başlayan petrol istasyonu su ve köpük sıkarak, olası bir facianın önüne geçilmeye çalışılıyor. Ede Tekstil fabrikasındaki yangın söndürme çalışmalarının kısmen bittiği bildirildi. Untaş İplik'in sahiplerinden Ömer Uncu, yaptığı açıklamada, yangının dün akşam 18.45 civarında iplik karışımı yapılan hatta çıkan bir kıvılcım sonucu başladığını belirterek, bunun büyük bir facia olduğunu söyledi. Fabrikanın kurtarılması için büyük mücadelelerin verildiğini hatırlatan Uncu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yangını söndürmek için müdahale edildi herkes elinden geleni yaptı ama içerideki ham maddeler, petro kimya ürünleri ve yanıcı maddeler olduğu için yangın bu seviyeye geldi. Şu anda fabrikamız tamamen bitmiş durumda. Yine söylüyorum, can kaybımızın olmaması en büyük sevinç kaynağımız. Zararla ilgili de net bir rakam çıkartamıyorum ama sigorta yetkilileri gerekli hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Önümüzdeki günlerde zararımız netleşecek. Ama yangında bir türlü durmuyor. Bugün sabah kontrol altına alındı ama akşam rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.'' Bu arada, yangının tekrar başlaması nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu yeniden tek yönlü olarak ulaşıma kapalı tutuluyor. Untaş İplik Fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Ede Tekstil tesislerine sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına, Kahramanmaraş Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri katılmış ve bugün sabaha karşı kontrol altına alınmıştı.