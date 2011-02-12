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İPLİK FABRİKASINDA YANGIN KONTROL ALTINDA KAHRAMANMARAŞ (A.A)

12 Şubat 2011 00:49

-İPLİK FABRİKASINDA YANGIN KONTROL ALTINDA KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 11.02.2011 - Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde bulunan Untaş İplik Fabrikasında dün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra bugün akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle tekrar başlayan yangına, Kahramanmaraş Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu arada, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu da çift yönlü olarak trafiğe yeniden açıldı. Untaş İplik Fabrikasında dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Ede Tekstil tesislerine sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına, Kahramanmaraş Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri katılmıştı.

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