İple boğulan kadının cinayet şüphelisi DNA'dan tespit edildi

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, geçen yıl nisan ayında evinde iple boğularak öldürülen Gülsüm Şahin\'in cinayet zanlısı C.O., olaydan 8 ay sonra DNA eşleşmesinden tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi\'nde oturan Gülsüm Şahin, 7 Nisan 2017\'de evinde iple boğularak öldürüldü. İnceleme başlatan Antalya İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden elde edilen bulguları, incelenmesi için Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü\'ne gönderdi. Yapılan moleküler genetik incelemede, Şahin\'den alınan kuru kan örneğinden farklı erkek DNA profili belirlendi. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı\'nda yapılan sistematik otopside ise Gülsüm Şahin\'de prostat spesifik antijen (PSA- spermin sıvılaşmasını sağlayan enzim) bulundu.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis, olayın aydınlatılması için Gülsüm Şahin\'in irtibatlı ve ilişki içerisinde bulunduğu kişileri belirleyerek kan örneği aldı. Şüphelilerden alınan kan örnekleri, Şahin\'in otopsisinde elde edilen DNA profilleri ve diğer bulgularla karşılaştırılmak üzere İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı\'na gönderildi. İncelemede, Gülsüm Şahin\'in kan örneğinde bulunan erkek DNA profilinin, şüphelilerden C.O.\'nun DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi.

DNA EŞLEŞTİ, YAKALANDI

Gelişmenin ardından hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 07.30 sıralarında C.O.\'nun Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi\'ndeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan C.O., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.O., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI