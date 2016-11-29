IPI Başkanı'ndan Kadri Gürsel'e: Suç işlemedin, sadece gazetecilik yaptın; güçlü kal kardeşim

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Başkanı John Yearwood, Cumhuriyet'e düzenlenen operasyon kapsamında tutuklu bulunan Cumhuriyet yayın danışmanı ve yazarı Kadri Gürsel’e hitaben bir mektup kaleme aldı. Yaerwood, Gürsel’e hitaben “Dünyanın dört bir yanındaki bizim gibi gazetecilerin yaptığı gibi, sadece gazetecilik yaptığın için, senin tutukluğun da asla yaşanmamalıydı” diye yazdı.

Yaerwood'un mektubu şöyle:

"Sevgili Kadri, Hamburg’da buluştuğumuz o gün sanki dün gibi. Türkiye’deki basın özgürlüğüne dair endişelerini ve korkularını anlatırkenki tutkunu çok iyi anımsıyorum. Ancak toplantımız bitip de evine döndüğünde, korkularının böylesine gerçekleşebileceği aklımın ucundan geçmezdi. Dünyanın dört bir yanındaki bizim gibi gazetecilerin yapıtığı gibi, sadece gazetecilik yaptığın için, senin tutukluğun da asla yaşanmamalıydı. Türkiye’deki yetkililer doğruyu yapıp seni bir an önce serbest bırakmalı! Uluslararası Basın Ensitütüsü’nün (IPI) senin özgürlüğünü sağlamak için dünya çapında gösterdiği çabaları görsen çok memnun olurdun.

IPI’daki tüm çalışanlar, New York’tan Londra’ya Johennesburg’dan Oslo’ya Tokyo’dan Buenos Aires’e kadar sayısız özgür basın savunucusu, bu hedefe odaklanmış durumda. Hepimiz aynı hedef için çalışıyoruz: Senin, Murat’ın ve Türkiye’deki tüm tutuklu gazetecilerin özgürlüğü ve bir an önce ailelerine kavuşması için. Aileler konusuna gelecek olursak, gözaltına alınmanın ardından İstanbul’a geldiğimi belki duymuşsundur. İstanbul’dayken, evinizi ziyaret ettim ve çok değerli eşin Nazire ile de görüştüm.

Karşımda seninle gurur duyan inanılmaz güçlü bir kadın buldum. Onun bir an önce eve dönmeni istediğinden ve seni çok özlediğinden şüphen olmasın. Ayrıca Cumhuriyet’te senin birkaç meslektaşınla da görüştüm. Onlar da mesai arkadaşlarının serbest bırakılması için canla başla çalışıyorlar. Gazetenin önündeki eylemlerden, hukuki çabalarına kadar kendilerini nasıl bu işe adadıklarını gördüğümde, hayran kaldım. Bu çabalar gerçekten beni derinden etkiledi. Kadri, dünya bunları izliyor ve senin davanla birlikte Türkiye’deki tüm tutuklu gazeteciler sorununun çözüme kavuşması için umut ediyor, dua ediyor. Seninle, IPI’daki arkadaşların ve meslektaşlarınla birlikte daha önce bu yollardan geçtik. Gazetecilik, gerçekten de, bir suç değildir! İstanbul’da ya da gelecek yılki Hamburg Dünya Kongresi’nde, özgür bir adam olarak seninle bir kez daha kucaklaşmayı bekliyorum.

Güçlü kal arkadaşım, John Yearwood / IPI Başkanı”