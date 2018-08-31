iPhone'un yeni modelinin görüntüleri internete düştü

Teknoloji devi Apple'ın 12 Eylül'de tanıtımını yapacağını duyurduğu iPhone XS’in görüntüleri interte sızdı. Görüntülerin 'yanlışlıkla' sızdırıldığı belirtilirken yeni modele ilişkin birçok ayrıntının da ortaya çıkması Apple kullanıcılarında heyecan yarattı. iPhone X'in görüntüleri de internete sızdırılmıştı.

Apple tarafından yanlışlıkla sızdırılan görüntü, ilk kez altın renk seçeneği ile sunulacak olan iki OLED modelin varlığını doğrulamakta. 2017 model OLED ekranlı iPhone X, yalnızca Gümüş ve Uzay Grisi renk seçeneğiyle sınırlıydı.

Apple'ın yeni iPhone'larının tamamının TrueDepth kamera sistemiyle gelen ve Touch ID'nin yerini alan Face ID'ye sahip olacağı iddia ediliyor. Face ID'nin yanı sıra, yeni iPhone'ların ince çerçeveli ve uçtan uca ekran tasarımına sahip olacağı öne sürülüyor.