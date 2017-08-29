iPhone'larda 180 bin uygulama çöpe gidecek

Apple’ın geri doğru desteği kaldırma politikası çerçevesinde 64-bit işletim sistemine geçen iPhone, iOS 11’i gelecek haftalarda piyasaya sürecek. iOS 11 ile birlikte sadece 32-bit işletim sistemlerini destekleyen uygulamalar kullanılamaz hale gelecek.

64-bit desteklemeyen 180 bin uygulamanın App Store’dan kaldırma çalışmaları başlamış bulunuyor.

iOS 11’in piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanılmaz hale gelecek olan 180 bin uygulama App Store’da yer alan 2.4 milyon uygulamanın sadece yüzde 8’ine tekabül ediyor.