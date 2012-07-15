T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

iPhone'lara ücretsiz uygulama indirmenin yolu bulundu

Kendini ZonD80 olarak adlandıran Rus bir hacker iPhone ve iPad'de uygulamaları ücretsiz indirmenin yolunu buldu

15 Temmuz 2012 12:59

Rus hacker iPhone ve İPad'de ücretsiz uygulama indirmenin yolunu YouTube'da yayınladı, Apple alarma geçti.
 
Rus hacker Apple'ın başını ağrıttı.

Kendini ZonD80 olarak adlandıran Rus bir hacker iPhone ve iPad'de uygulamaları ücretsiz indirmenin yolunu buldu.

Kullanıcılar hacker'ın sitesindeki güvenlik sertifikasını indirerek ve wi-fi bağlantılarında bazı değişikliklere giderek uygulamaları ücretsiz indirebiliyor.

Hacker ücretsiz indirmenin nasıl yapılacağını da YouTube'a koyduğu bir videoyla anlattı.

Bunun üzerine harekete geçen Apple, videoyu yayından kaldırdı. Hacker'ın sitesine de erişim engellendi.

ETİKETLER

iphoneuygulamarusapple

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24