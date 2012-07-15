iPhone'lara ücretsiz uygulama indirmenin yolu bulundu

Rus hacker iPhone ve İPad'de ücretsiz uygulama indirmenin yolunu YouTube'da yayınladı, Apple alarma geçti.



Rus hacker Apple'ın başını ağrıttı.

Kendini ZonD80 olarak adlandıran Rus bir hacker iPhone ve iPad'de uygulamaları ücretsiz indirmenin yolunu buldu.

Kullanıcılar hacker'ın sitesindeki güvenlik sertifikasını indirerek ve wi-fi bağlantılarında bazı değişikliklere giderek uygulamaları ücretsiz indirebiliyor.

Hacker ücretsiz indirmenin nasıl yapılacağını da YouTube'a koyduğu bir videoyla anlattı.

Bunun üzerine harekete geçen Apple, videoyu yayından kaldırdı. Hacker'ın sitesine de erişim engellendi.