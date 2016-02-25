iPhone’lara gelen ‘iyi uykular’ özelliği nedir?

Apple'ın yeni sürümü iOS 9.3'te, kullanıcıların gece rahat uyumalarını sağlayan 'Gece Mesaisi' özelliği de bulunuyor.

Guardian gazetesinden Alex Hern'in haberinden referansına göre, 'Gece Mesaisi' adı verilen bu uygulama, gün batımından sonra iPhone ve iPad'lerin ekranlarındaki renk dengesini ayarlayarak geceye uyumlu hale geliyor.

Telefon, konum belirleme (geolocation) ve dâhili saatini kullanarak güneşin battığı uyarısını veriyor ve ekran renklerini, turuncu, kırmızı tonları ağırlıklı belirleyip mavi ile beyazı azaltarak, daha 'sıcak' hale getiriyor.

Apple, araştırmaları örnek göstererek bu yöntemle, kullanıcıların telefonu kullandıktan hemen sonra uyumasına yardımcı olunduğunu belirtiyor:

"Birçok araştırma, akşam saatlerinde parlak açık mavi renge maruz kalmanın günlük ritminizi etkilediğini ve uykuya dalmayı zorlaştırdığını gösterdi."



Uyku döngüsünde etkili



Apple'ın bu yeni özelliği, gece yatmadan önce en son gördükleri telefon ekranları olanlar için iyi bir uygulama olacak.

Zira uyumadan hemen önce son bir defa Facebook sayfalarına bakmak ya da telefonlarından metin okumak isteyenlerin maruz kaldığı parlak ışıklar uyku döngüsüne olumsuz etki yapıyor.

Guardian'ın haberine göre şirket daha önce farklı yöntemlerle uyumaya yardımcı oldu. Elektronik kitap okumak için kullanılan iBooks uygulaması, belli bir zamandan sonra beyaz üstüne siyah yazı tipinden, siyah üstüne beyaz yazıya dönüştürülebiliyor.

Apple'ın yeni sürümü iOS 9.3 ile gelen özellikler arasında 'Notlar' uygulamasının parmak izi veya bir kodla kilitlenmesi de var.