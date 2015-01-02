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Bilim / Teknoloji

iPhone'lara 1 Ocak itibariyle zam geldi

1 Ocak 2015 itibariyle ÖTV'ye gelen zammın etkisi ilk günden hissedildi

02 Ocak 2015 10:00

Apple 1 Ocak'tan itibaren Türkiye'deki fiyat etiketlerini değiştirdi. ÖTV'ye gelen yüzde 10.11 zamla birlikte dünyanın en pahalı iPhone'ununu kullanan Türkiye'de bu cihazlar artık daha pahalı!

 

İşte yeni iPhone 6 ve iPhone 6 Plus fiyatları

 

1 Ocak sonrası;

16 GB iPhone 6: 2 bin 349 TL'den 2 bin 499 TL'ye

64 GB iPhone 6: 2 bin 649 TL'den 2 bin 849 TL'ye

128 GB iPhone 6: 2 bin 949 TL'den 3 bin 199 TL'ye

16 GB iPhone 6 Plus: 2 bin 649 TL'den 2 bin 849 TL'ye

64 GB iPhone 6 Plus: 2 bin 949 TL'den 3 bin 199 TL'ye

128 GB iPhone 6 Plus: 3 bin 249 TL'den 3 bin 499 TL'ye çıkarıldı.

iPhone 5S'lerin de fiyat etiketi değişti. 16 GB iPhone 5S'in fiyatı 1949 TL'den 2049 TL'ye çıktı.

 

Mac'lerin fiyatı da yükseldi

 

Mac'lerde ise 200 - 300 TL'lık fiyat artışı söz konusu. Örneğin, 13 inç Retina Macbook Pro, 3499 TL'den 3799 TL'ye yükselerek 300 TL ile en yüksek zam rakamlarından birine sahip. 13 inç Macbook Air'in fiyatı ise 2499'dan 2699'a yükselmiş durumda.

 

Yeni İpod fiyatları

 

16 GB iPod touch'un fiyatı 579 TL'den 629 TL'ye,

iPod shuffle 129 TL'den 149 TL'ye,

iPod nano ise 549 TL'den 619 TL'ye yükseldi.

 

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