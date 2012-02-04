iPhone'lar neden hep 9.41'i gösteriyor?

T24 - Apple'ın iPhone reklamlarında sürekli saatlerini "9:41" olarak ayarlanmasının sırrı ortaya çıktı.





Bugüne kadar dikkat etmemiş olabilirsiniz; ancak Apple'ın reklamlarında (görsel veya yazılı) iPhone ekranındaki ufak bir detay, yıllardır gizemini koruyordu.



iPhone'un ekranında sürekli saatin 9:41 olduğuna dikkat çeken Apple'ın yöneticilerinden Bob Borcher, iPhone'un 9:41 sırrını da gün yüzüne çıkardı. Borcher'ın açıklaması şöyle: "Bilmiyorum hiç dikkat ettiniz mi; iPhone'ların ekranında saatler hep 9:41'yi gösteriyor. Bunun sebebi ilk iPhone'un o saatte lanse edilmesiydi. O nedenle bugünden sonra da bu saati görürseniz şaşırmayın."