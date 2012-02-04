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Yaşam

iPhone'lar neden hep 9.41'i gösteriyor?

Apple'ın iPhone reklamlarında sürekli saatlerini "9:41" olarak ayarlanmasının sırrı ortaya çıktı.

04 Şubat 2012 02:00

T24 - Apple'ın iPhone reklamlarında sürekli saatlerini "9:41" olarak ayarlanmasının sırrı ortaya çıktı.



Bugüne kadar dikkat etmemiş olabilirsiniz; ancak Apple'ın reklamlarında (görsel veya yazılı) iPhone ekranındaki ufak bir detay, yıllardır gizemini koruyordu.


iPhone'un ekranında sürekli saatin 9:41 olduğuna dikkat çeken Apple'ın yöneticilerinden Bob Borcher, iPhone'un 9:41 sırrını da gün yüzüne çıkardı. Borcher'ın açıklaması şöyle: "Bilmiyorum hiç dikkat ettiniz mi; iPhone'ların ekranında saatler hep 9:41'yi gösteriyor. Bunun sebebi ilk iPhone'un o saatte lanse edilmesiydi. O nedenle bugünden sonra da bu saati görürseniz şaşırmayın."

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