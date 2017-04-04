iPhone'lar için iOS 10.3.1 güncellemesi yayında

Apple, mobil işletim sistemi iOS 10’un 3. ara sürümü olan iOS 10.3 için, iOS 10.3.1 güncellemesini yayınladı. Peki, Apple iOS 10.3.1 güncellemesiyle ne getiriyor?
Güncelleme denildiği zaman ( özellikle eski cihazlara yönelik sunduğu destekle ) akla gelen ilk isimlerden biri olan Apple, mobil işletim sistemi iOS 10’un 3. ara sürümü olan iOS 10.3 için, hata gidermeye yönelik iOS 10.3.1 güncellemesini yayınladı.
Apple, daha geçen hafta pazartesi günü indirilmeye sunduğu iOS 10.3 için, bugün yeni bir küçük ara güncelleme yayınladı. Tüm kullanıcılar için yayınlanan yeni iOS 10.3.1 güncellemesi, 14E304 yapı numarasına sahip.
shiftdelete.net'in haberine göre 100’den fazla hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi içeren yeni iOS 10.3.1 güncellemesi, aynı zamanda birçok güvenlik geliştirmesini de beraberinde getiriyor. iOS 10.3.1 güncellemesiyle gelen bazı yenilikleri sıralayacak olursak:
iPhone’umu Bul
AirPods’un o anki veya bilinen en son konumunu görüntüleme
AirPods’u bulmanızı kolaylaştırmak için bir ya da iki kulaklığında ses çalma
Siri
Ödeme uygulamalarıyla fatura ödeme ve fatura durumunu denetleme desteği
Araç çağırma uygulamalarında zamanlama desteği
Otomobil üreticisi uygulamalarıyla; arabanın yakıt seviyesini ve kilit durumunu denetleme, ışıkları yakma ve kornayı etkinleştirme desteği
Hindistan Premier Ligi’nden ve Uluslararası Kriket Konseyi’nden kriket maç sonuçları ve istatistikleri
CarPlay
En son kullanılan uygulamalara kolay erişim için kestirmeler
Apple Music Şu An Çalınan ekranı; Sıradaki’ne ve o an çalınan parçanın albümüne erişim sağlar
Apple Music’te günlük elle hazırlanmış listeler ve yeni müzik kategorileri
Diğer iyileştirmeler ve sorun gidermeler
iTunes filmlerini bir kere kiralayın ve aygıtlarınızın tümünde izleyin
Apple kimliği hesap bilgisi, ayarlarınız ve aygıtlarınız için birleştirilmiş yeni Ayarlar görüntüsü
Harita’da görüntülenen o anki sıcaklık üzerinde 3D Touch kullanımıyla saatlik hava durumu
Harita’da “park edilmiş araba” arama desteği
Takvim’e, istenmeyen daveti silme ve onu istenmeyen olarak bildirme özelliği ekler
Anahtarlı ve düğmeli aksesuarları kullanarak ortam başlatma için Ev uygulaması desteği
Aksesuar pil düzeyi durumu için Ev uygulaması desteği
3D Touch ve Bugün araç takımı için en son güncellenen şovlara erişim amaçlı Podcast’ler desteği
Podcast şovları veya bölümleri tam oynatma desteği ile Mesajlar’da paylaşılabilir
Konum ve Gizliliği sıfırladıktan sonra Harita’nın o anki konumunuzu göstermesini engelleyen bir sorunu giderir
Telefon, Safari ve Mail için VoiceOver kararlılık iyileştirmeleri