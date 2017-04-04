iPhone'lar için iOS 10.3.1 güncellemesi yayında

Apple, mobil işletim sistemi iOS 10’un 3. ara sürümü olan iOS 10.3 için, iOS 10.3.1 güncellemesini yayınladı. Peki, Apple iOS 10.3.1 güncellemesiyle ne getiriyor?

Güncelleme denildiği zaman ( özellikle eski cihazlara yönelik sunduğu destekle ) akla gelen ilk isimlerden biri olan Apple, mobil işletim sistemi iOS 10’un 3. ara sürümü olan iOS 10.3 için, hata gidermeye yönelik iOS 10.3.1 güncellemesini yayınladı.

Apple, daha geçen hafta pazartesi günü indirilmeye sunduğu iOS 10.3 için, bugün yeni bir küçük ara güncelleme yayınladı. Tüm kullanıcılar için yayınlanan yeni iOS 10.3.1 güncellemesi, 14E304 yapı numarasına sahip.

shiftdelete.net'in haberine göre 100’den fazla hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi içeren yeni iOS 10.3.1 güncellemesi, aynı zamanda birçok güvenlik geliştirmesini de beraberinde getiriyor. iOS 10.3.1 güncellemesiyle gelen bazı yenilikleri sıralayacak olursak:

iPhone’umu Bul

AirPods’un o anki veya bilinen en son konumunu görüntüleme

AirPods’u bulmanızı kolaylaştırmak için bir ya da iki kulaklığında ses çalma

Siri

Ödeme uygulamalarıyla fatura ödeme ve fatura durumunu denetleme desteği

Araç çağırma uygulamalarında zamanlama desteği

Otomobil üreticisi uygulamalarıyla; arabanın yakıt seviyesini ve kilit durumunu denetleme, ışıkları yakma ve kornayı etkinleştirme desteği

Hindistan Premier Ligi’nden ve Uluslararası Kriket Konseyi’nden kriket maç sonuçları ve istatistikleri

CarPlay

En son kullanılan uygulamalara kolay erişim için kestirmeler

Apple Music Şu An Çalınan ekranı; Sıradaki’ne ve o an çalınan parçanın albümüne erişim sağlar

Apple Music’te günlük elle hazırlanmış listeler ve yeni müzik kategorileri

Diğer iyileştirmeler ve sorun gidermeler

iTunes filmlerini bir kere kiralayın ve aygıtlarınızın tümünde izleyin

Apple kimliği hesap bilgisi, ayarlarınız ve aygıtlarınız için birleştirilmiş yeni Ayarlar görüntüsü

Harita’da görüntülenen o anki sıcaklık üzerinde 3D Touch kullanımıyla saatlik hava durumu

Harita’da “park edilmiş araba” arama desteği

Takvim’e, istenmeyen daveti silme ve onu istenmeyen olarak bildirme özelliği ekler

Anahtarlı ve düğmeli aksesuarları kullanarak ortam başlatma için Ev uygulaması desteği

Aksesuar pil düzeyi durumu için Ev uygulaması desteği

3D Touch ve Bugün araç takımı için en son güncellenen şovlara erişim amaçlı Podcast’ler desteği

Podcast şovları veya bölümleri tam oynatma desteği ile Mesajlar’da paylaşılabilir

Konum ve Gizliliği sıfırladıktan sonra Harita’nın o anki konumunuzu göstermesini engelleyen bir sorunu giderir

Telefon, Safari ve Mail için VoiceOver kararlılık iyileştirmeleri