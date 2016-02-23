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Ekonomi
Deutsche Welle

ABD'de halk Apple'a destek için sokağa iniyor: Telefonlarımızı kırmayın!

Amerikan federal polisi FBI'ın Apple ile yaşadığı arka kapı tartışması meydanlara taşınıyor. Sosyal medyada başlatılan bir kampanya çerçevesinde bugün 30 kentte gösteri düzenlenecek.

23 Şubat 2016 14:57


ABD federal polisi (FBI) 2 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen San Bernardino baskınıyla ilgili bir soruşturmada Apple'ın yardımını istemişti. Saldırganlardan birinin iPhone markalı telefonundaki bilgilere erişemeyen FBI, Apple'ın işbirliği yapmaması üzerine mahkeme kararı çıkarmıştı. FBI Apple'dan iPhone yazılımına arka kapı açın talebinde bulunmuştu.

Apple yönetimi FBI'ın arka kapı talebine karşı çıktı. Facebook ve Google yöneticileri Apple'a destek verdi. Buna karşılık Microsoft kurucusu Bill Gates FBI'ın talebinin yerinde olduğunu, Apple'ın endişelerinin yersiz olduğunu açıkladı. FBI'a 'hayır' diyen Apple CEO’su Tim Cook, tutumlarına ilişkin müşterilerini bilgilendiren bir açıklama yayınladı. Apple kullanıcıları, şahsi bilgilerin korunmasını öngören tavra destek amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanyayı düzenleyen kişi ve kurumlar arasında "Fight for the Future" (Geleceğin İçin Savaş) isimli ağ öne çıkıyor. Ağ, liberal özgürlük hakları için mücadele veriyor.

#DontBreakOurPhones (Telefonlarımızı kırmayın) etiketi altında yürütülen kampanya çerçevesinde bugün yerel saatle 17:30'da 30 kentte gösteri düzenlenecek. ABD'nin dışında Londra, Exeter, Hong Kong ve Münih'te de gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Aralarında Google CEO'su Sundar Pichai, NSA eski mensubu Edward Snowden ve Electronic Frontier Foundation'ın da bulunduğu kişi ve kurumlar Twitter üzerinden kampanyaya destek verdi. ABD'nin gizli belgelerini ifşa ettikten sonra Rusya'ya kaçan Snowden, FBI'ın mahkeme kararını istismar ettiğini öne sürdü. Snowden, FBI'ın servis sağlayıcı şirketler üzerinden istediği bilgilere eriştiğini, iPhone'da arka kapı açılmasının gereksiz olduğunu söyledi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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