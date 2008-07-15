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Bilim / Teknoloji

iPhone'dan rekor satış

Apple sadece bir hafta sonunda 1 milyon iPhone 3G sattı

15 Temmuz 2008 03:00

Amerikan Apple grubu, Cuma sabahı 21 ülkede satışa çıkardığı dokunmatik ekranlı cep telefonu iPhone'un yeni modeli 3G'den Pazar gününe dek bir milyon adet sattığını açıkladı.

Apple'ın İcra Kurulu Başkanı Steve Jobs, iPhone 3G'nin satışa çıktığı ilk hafta sonunun çok parlak geçtiğini belirterek, iPhone'un ilk modelinin bir milyon adet satışa ulaşması için 74 gün gerektiğini anımsattı.

Pazar araştırma kuruluşu iSuppli'ye göre, her sattığı iPhone'dan, cihazın satış fiyatı ve ortak operatörlerden elde edilen gelirle 499 dolar kazanan Apple şirketi, 3 günde 500 milyon dolar civarında ciro yaptı.

New York borsasında da, Apple'ın hisse senetleri yüzde 4,36 oranında yükselerek, 189,11 dolardan işlem gördü.

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