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Bilim / Teknoloji

iPhone'da 'tiyatro modu' ne işe yarıyor?

Özellik, kontrol merkezine popcorn simgesi ile gelecek

22 Ocak 2017 23:39

Apple ile ilgili verdiği doğru bilgilerle tanınan Sonny Dickson, İOS 10.3'ün tiyatro modunun karanlık modun gelişmiş hali olabileceğini söyledi.

Shiftdelete'de yer alan habere göre; iOS 10 tanıtılmadan önce sürekli dillendirilen Dark Mode ( karanlık mod) ile ilgili geliştiriciler iOS 10 sistem dosyalarında bazı ipuçlarına ulaşmışlardı. Fakat Apple, beklenen özelliği bir türlü sunmadı. iOS 10.3 ile birlikte bu özellik muhtemelen geliyor.

Tiyatro modunun işlevi ne olacak? 

Dickson'un verdiği bilgiden hareketle kontrol merkezine popcorn simgesi ile gelecek olan özellik, tıpkı Night Shift gibi bütün iOS sistemine hükmederek çalışacak. Yani bir uygulamaya yada bazı uygulamalara özel olmayacak.

Tiyatro modu, sinema ve tiyatro gibi karanlık ortamlarda izlenen etkinlikler sırasında iPhone ve iPad'in ışığının rahatsızlık vermemesi için getirilen bir yenilik olarak tahmin ediliyor. Bu modda kullanılan iOS cihazların ekran ışığı tamamen kısılarak hem kullanıcıya hem de çevresindekilere rahatsızlık vermesi önlenecek.

 

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