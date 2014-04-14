iPhone'da 'power' tuşu kaldırılıyor

Apple’ın 2007 yılında ilk iPhone’dan bugüne ürettiği tüm cihazlarında kullandığı ve cihazın tepe kısmında yer alan ‘power’ yani güç tuşunun iPhone 6′da olmayabileceği ortaya çıktı. iPhone’ların açılıp kapanmasını sağlayan güç butonunun fiziksel bir buton olmak yerine yeni telefonda dokunmatik ekran üzerinden bu işlemin yapılacağı düşünülüyor.

Ekranı genişliyor

iPhone 6 ile ilgili kesinleşen bir şey var ki o da cihazın ekranının mevcut iPhone‘lara kıyasla daha geniş olacağı. Ölçüler henüz net değilse de şirkete yakın kaynaklar iPhone Air veya iPhone 6′nın 4.7 veya 5.5 inç’lik bir ekrana sahip olacağını belirtiyor. Ancak iki farklı iPhone tanıtılması durumunda 4.7 ve 5.5 inç olmak üzere iki farklı ekranlı iPhone’la da karşılaşmamız olası.