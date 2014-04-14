T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

iPhone'da 'power' tuşu kaldırılıyor

Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 6'da fiziksel 'power' butonunun kaldırılacağı öğrenildi

14 Nisan 2014 15:14

Apple’ın 2007 yılında ilk iPhone’dan bugüne ürettiği tüm cihazlarında kullandığı ve cihazın tepe kısmında yer alan ‘power’ yani güç tuşunun iPhone 6′da olmayabileceği ortaya çıktı. iPhone’ların açılıp kapanmasını sağlayan güç butonunun fiziksel bir buton olmak yerine yeni telefonda dokunmatik ekran üzerinden bu işlemin yapılacağı düşünülüyor.

 

Ekranı genişliyor

 

iPhone 6 ile ilgili kesinleşen bir şey var ki o da cihazın ekranının mevcut iPhone‘lara kıyasla daha geniş olacağı. Ölçüler henüz net değilse de şirkete yakın kaynaklar iPhone Air veya iPhone 6′nın 4.7 veya 5.5 inç’lik bir ekrana sahip olacağını belirtiyor. Ancak iki farklı iPhone tanıtılması durumunda 4.7 ve 5.5 inç olmak üzere iki farklı ekranlı iPhone’la da karşılaşmamız olası.

ETİKETLER

iphonepower tuşukaldırılıyorekran genişliyorappleiphone 6

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24