iPhone'da izdiham yaşanacak!

Mobil sektörüne iPhone 'rötuşu'

iPhone 3G çılgınlığı start aldı

iPhone 26 Eylül'de satışa çıkıyor

iPhone'un Türkiye pazarına gireceği 26 Eylül için geri sayım devam ederken, telefon için ön kayıt alan Vodafone ve Turkcell'e talep yağıyor. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre 11 Haziran'dan beri ön kayıt alan Vodafone'a 100 bine yakın başvuru geldi.. iPhone 3G'nin göreceği büyük taleple, cep telefonu sektörünü şekillendirmesi bekleniyor. Müzik çalar ve internet tarayıcısını cep telefonuyla birleştiren Apple'ın son icadı iPhone için geriye sayım başlarken, sadece Vodafone'a ön kayıt için 100 bine yakın başvuru yapıldığı öğrenildi. Üçüncü nesil modeliyle Türkiye'de, 26 Eylül'de pazara sunulmaya hazırlanan iPhone 3G'nin göreceği büyük taleple, cep telefonu sektörünü şekillendirmesi bekleniyor.Vodafone Türkiye, iPhone için 11 Haziran'da hem internet sitesinden, hem de Vodafone mağazalarından ön kayıt almaya başlamıştı. Vodafone yetkilileri, ön kayıtların beklentilerinin üzerinde bir rakama ulaştığını söyledi. iPhone'un Türkiye'de ilk defa yasal olarak satılacak olması cihaza gösterilen ilgiyi artırdı.iPhone'un Türkiye'ye 26 Eylül'de resmi olarak piyasaya sunulacak olması, kaçak pazarını da ortadan kaldıracak. Türkiye'ye kayıtdışı yolla gelen ve kullanılan iPhone sayısının 100 binlere ulaştığı belirtilmişti. MOBİSAD Başkanı Murat Dursun, abone merkezlerinin kayıt trafiğinden Türkiye'de 120 bin iPhone kullanıldığının anlaşıldığını belirterek, şunları söyledi: “Her gün birkaç tane iPhone operatörlere kayıt ettiriliyor. Sektör haline gelmiş durumda. Faturasız ve kaçak olarak getirilen telefonlar 600-650 YTL arasında satılıyor. Bunların şifreleri kırılıyor. Şu anda Türkiye'de böyle bir süreç yaşanıyor. Kayıtdışı kesimde rant yaratılıyor. Resmi olarak iPhone'un gelmesiyle bu sona erecek.”MOBİSAD Başkanı Murat Dursun, diğer üreticilerin de iPhone'a rakip olabilecek modellerini piyasaya sunduğunu, bunun sektördeki rekabeti daha da artıracağını kaydetti. Dursun, “Dokunmatik cep telefonu alanında iPhone her ne kadar dünyada lider durumda olsa da, pazarın tek cihazı olmayacak” diye konuştu.