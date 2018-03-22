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Bilim / Teknoloji

iPhone'da hata: Siri'yi devre dışı bırakın!

Apple bu hatayı düzeltmek için gerekli güncelleştirmeyi yayınlayana kadar...

22 Mart 2018 17:57

ABD merkezli teknoloji devi Apple iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edildi. Söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara akıllı asistan Siri ile ulaşılabiliyor.

Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu.

Ancak yeni iOS ile birlikte gelen sorunlar nedeniyle Apple, geliştirmelere devam etese de yeni sorunlar gelmeye devam ediyor.

ABD merkezli Apple'ın başı bir kez daha iOS 11 ile dertte. Apple, iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edildi.

Söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara akıllı asistan Siri ile ulaşılabiliyor.

IPhone'lar parmak izi, şifre veya yüz tanıma ile korunabiliyor. Ancak, iOS 11 yüklü cihazlar üzerinde ”Hey Siri, bildirimleri oku” şeklinde bir komut verildiğinde, Siri’nin içeriği gizlenen tüm mesajları okuduğu tespit edildi.

Apple bu hatayı düzeltmek için gerekli güncelleştirmeyi yayınlayana kadar, kilit ekranından Siri’ye erişimi devre dışı bırakabilirsiniz.

Milyonlarca kullanıcının beğenisine sunulan iOS 11 için şikayetler bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu. iOS 11 sürümünde yaşanan sorunlar sonrasında elini çabuk tutan Apple, iOS 11.1'i yayınlamış ancak otomatik tamamlamanın 'i' harfi yerine 'A[?]'i önermesi en çok eleştiri alan hatalardan birisi olmuştu. 

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