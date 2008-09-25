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Bilim / Teknoloji

iPhone'da geri sayım başladı

Turkcell ve Vodafone'un bu gece yarısı saat 24.00'te piyasaya sunacağı iPhone'da fiyatlar belli oldu.

25 Eylül 2008 03:00

25 Eylül gecesi iPhone 3G satışına hem Turkcell hem de Vodafone aynı anda başlıyor. Geceyarısından itibaren açılacak mağazalarda, iPhone 3G sahibi olmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturması bekleniyor. Vodafone, ilk iPhone'ların Bağdat Caddesi Vodafone Store ve Kanyon Apple Premium Reseller Troy'da satışa çıkacağını duyurdu.

iPhone Türkiye'de Türkçe işletim sistemiyle satılmıyor. Türkçe kullanım kılavuzu var. Türkçe desteği konusunda Apple'ın yakında açıklamaya yapacağı söyleniyor. Operatörler arası rekabet yüzünden ürün Türkçe'ye tam çevrilmeden piyasaya sürülüyor.

iPhone 3G yarından itibaren aktif hale gelecek. 18 aydır tüm dünyada sözü edilen yurtdışından çantada 50 bin adetin üstünde Türkiye'ye getirilen iPhone sonunda resmi olarak satılmaya başlanıyor. iPhone 3G için ön talep toplayan Turkcell ve Vodafone bugün içinde kısa mesajla ve elektronik postalarla tüketicileri yönlendirecek.

Çekiliş yapılacak

Turkcell Bağdat Caddesi'nde gece boyunca Turkcell mağazasında satış yaparken. Gece 11.30'da form dolduran 50 kişi bedava iPhone için noter huzurunda çekilişe katılacak.

Turkcell fiyatları açıkladı

Turkcell'in belirlediği fiyat tarifesine göre iPhone 3G’ye, kontratsız olarak peşin fiyatına ayda 129€ karşılığı YTL olarak 5 taksit ile sahip olunabilecek.

iPhone 3G'ye kontratla sahip olmak isteyenler için ise Turkcell 3 farklı paket hazırladı.


Paketteki servisler
iPhone fiyatları
Aylık Paket ücreti*

Küçük paket
150 dk+150 SMS+ sınırsız internet paketi**
279 YTL
75 YTL

Orta paket
500 dk+500 SMS+ sınırsız internet paketi
189 YTL
115 YTL

Büyük paket
1000 dk+1000 SMS+ sınırsız internet paketi
Ücretsiz
145 YTL


* Aylık paket ücretlerine KDV dahil, ÖİV hariçtir. iPhone 3G fiyatlarına tüm vergiler dahildir

** Sınırsız internet paketi aylık 3GB kullanımı içerir.

Vodafone ise henüz iPhone için herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı

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