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Bilim / Teknoloji

iPhone'a zam yolda, yeni fiyatlar ne olacak?

Dolar, Türk lirası karşısında 3.94'ü görmüştü

16 Ocak 2017 14:26

Dolar ve Euro'nun hızlı yükselişi neticesinde başta Apple'ın popüler telefonları iPhone olmak üzere ithal telefonların fiyatlarında artış bekleniyor. Apple'ın, Türkiye'deki ürünlerine yüzde 10 ile 13 arasında bir zam yapacağı ifade ediliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yüksek döviz kuru, ithal edilen ürünlerin de zamlanması anlamına geliyor. 2016 yılının sonlarına denk gelen döviz yükselmesi, 2016 yılında ürünlerin fiyatlarını etkilememişti. Fakat stoklar bittikçe, yeni ürünler stoklara girmeye başladıkça, zamlar hayata geçmeye başlıyor.

Mevcut iPhone ailesi içerisindeki en pahalı model olan iPhone 7 Plus 256 GB modelinin, zam öncesi fiyatı 4599 TL. Bu fiyatın yüzde 13'ü 598 TL yapıyor. Ufak küsüratları ortadan kaldırdığımızda, Apple'ın yüzde 13 zam yapması durumunda 256 GB'lık iPhone 7 Plus'ın fiyatı 5200 TL seviyesine çıkacak. 

En popüler iPhone 7 Plus modeli olan 128 GB'lık sürümün zam öncesi fiyatı 4199 TL. Yaklaşık 545 - 550 TL zam gelmesi beklenen iPhone 7 Plus 128 GB'ın yeni fiyatı ise, 4750 TL seviyesinde olması bekleniyor.

 

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