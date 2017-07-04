iPhone'a yeni tuş geliyor

Apple'ın yeni amiral gemisi ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran isimler ve firmalar telefon ile ilgili bilgiler paylaşıyor. Apple'ın patent başvurusu iPhone 8 ile ilgili yeni ipuçları veriyor.

NTV'nin haberine göre, KGI’nin Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone’lar ile ilgili raporunu yayınladı.Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı cihazlar ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran Apple analisti Ming Chi Kuo ve Blooomberg tarafından yayınlanan iki rapora göre iPhone 8'de Touch ID yer almayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 8'in lansman tarihi geçtiğimiz haftalarda sızmıştı. Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran teknoloji analisti Benjamin Geskin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı lansman tarihini Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu.

Geskin'in iddiasına göre, Apple'ın yeni iPhone lansmanı 17 Eylül'de gerçekleşecek. Aynı iddiaya göre, iPhone 8'in satışına 25 Eylül'de başlanacak.

Peki Apple'ın son iPhone modeli iPhone 8'in fiyatı ne olacak? iPhone 8 kullanıcılarına neler sunacak? İşte iPhone 8 ile ilgili sıkça dile getirilen iddialar...

Hindistan merkezli ana iPhone tedarikçilerinden olan Wistron, geçtiğimiz haftalarda Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri (iPhone 7S, iPhone 7S Plus ve iPhone 8 Pro) ile ilgili sıkça dile getirilen iddialardan birini doğrulamıştı.Wistron'un CEO'su Robert Hwang, yeni modellerin kablosuz şarj teknolojisini destekleyeceğini açıklamıştı.