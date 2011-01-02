iPhone'a güvenen geç kaldı

T24 - iPhone yine çıldırttı: iPhone'da alarmını kurarak uyuyan kullanıcıları sabah kötü bir süpriz bekliyordu.

Alarmını kuran ve sabah istediği saatte uyanmayı düşünen iPhone kullanıcılarının bu isteği suya düştü. iPhone'da daha önce de meydana gelen hata nedeniyle, yeni yılın ardından ilk iki gün, yani Ocak ayının 1 ve 2. günlerinde iPhone'un alarmı çalışmadı. iPhone'un alarmına güvenerek uyuyan kullanıcılar ise daha geç uyanmak durumunda kaldı.

Apple'dan yapılan açıklamada sorun doğrulanırken, 3 Ocak'tan itibaren iPhone 4'lerde yaşanan bu problemin sona ereceği dile getirildi.

Daha önce de benzer bir sorun Kasım ayında yaşanmış ve birçok kullanıcı vaktinde uyanamayarak işine veya okuluna geç kalmıştı.





