iPhone X, yatırımcıların kâbusu oldu

Teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planladığı iPhone X'e yönelik talebi karşılayamaması ve telefonu vaktinde piyasaya sürememe ihtimalinin yatırımcıların kâbusu haline geldiği belirtildi.

Sputnik’in Business Insider'dan aktardığı habere göre, son 10 yıldır teknoloji devi Apple, finansal performans açısından yalnızca iPhone'a bel bağlar oldu. Nitekim iPhone satışları şirketin gelirinin yüzde 60 ilâ 70'ini oluşturuyor.

iPhone ya başarısız olursa?

Geçmişte genellikle her yıl tek model çıkaran şirket, 2013 yılından itibaren yılda ikişer telefon çıkardı. Son olarak bu yıl da tarihinde ilk kez 3 iPhone modelini piyasaya sürdü. Ürün çeşitliliği riskleri azaltsa da, şirketin iPhone'a bu kadar orantısız bir önem vermesi yatırımcıların uzun zamandır gözlemlediği bir risk faktörünü ortaya çıkardı: iPhone ya başarısız olursa?

Şimdiye kadar iPhone'un başarısız olma ihtimali hiç gündemde olmamıştı. Sesli yanıt sistemi Siri ve 3D Touch fonksiyonu ile sorunların yaşandığı bir dönemde dahi, Apple tüm sorunlarla başa çıkabilmiş, müşterilerini iPhone'a ihtiyaçları olduğu konusunda ikna edebilmişti.

İki ihtimal var

Şimdi ise iPhone'un başarısız olması yönünde iki ihtimal var: Ya ürün müşterileri etkilemeyip satışlarda düşüş yaratacak ya da ürün çok güçlü olsa bile Apple talebi karşılayamayacak. Gerçekleşmesi daha ihtimal görünen senaryo ise ikincisi.

Nitekim Apple, her gün hakkında haberler çıkan ve milyonların merakla beklediği iPhone X'e yönelik talebi karşılayamayabilir. Bu anlamda, şirketin telefonu vaktinde çıkaramaması ihtimali, yatırımcıların kâbusu haline gelmiş durumda. Zira böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali, şirketin finansal göstergeleri üzerinde ciddi bir zarara yol açabilir.