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Bilim / Teknoloji

iPhone X satışı ABD’de başladı

Apple'ın iPhone X modeli, şu ana kadar piyasaya sürülen en pahalı akıllı telefon

03 Kasım 2017 22:44

ABD'li teknoloji devi Apple'ın son akıllı telefon modeli iPhone X'in satışı başladı. Şirketin ilk iPhone modelinin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından piyasaya sunulan iPhone X'e müşteri talebi yoğun oldu.

New York'un ünlü Fifth Avenue caddesindeki Apple Store'un önündeki binlerce kişi, mağazanın yerel saatle 08.00'de (TSİ 15.00) açılmasını bekledi.  Yüzlerce kişi dün geceden mağazanın önünde sıraya geçtiklerini belirtirken, müşterilerden bir çoğu geceyi getirdikleri sandalyeler üzerinde veya uyku tulumlarıyla kartonların üzerinde uyuyarak geçirdiklerini dile getirdi.

Müşteriler, mağazanın açılmasıyla birlikte Apple müşteri temsilcileri ve satış elemanları tarafından alkışlanarak içeri alındı.

300’den fazla iPhone X çalındı

Sputnik’in haberine göre, ABD'nin San Francisco şehrinde iPhone X yüklü bir UPS posta aracı soyuldu.

Aracın içerisinde ön sipariş veren müşterilere götürülen 300'den fazla iPhone X olduğu, çalınan malların değerinin yaklaşık 370 bin doları (1 milyon 432 bin TL) bulduğunu belirtildi.

iPhone X’in özellikleri

Apple'ın iPhone X modeli, şirketin şu ana kadar piyasaya sürülen en pahalı akıllı telefonu olarak öne çıkıyor.  Ön ekrandaki fiziksel ana menü tuşunun kaldırıldığı ve ön yüzeyinin neredeyse tamamının 5,8 inch (14,7 cm) ekranla kaplı olduğu iPhone X, "FaceID" (yüz tanıma), kablosuz şarj edilebilme özelliklerine ve 12 megapiksel dual arka kameraya sahip.

iPhone X'in 64 GB'lık modeli 999 dolardan (3 bin 867 Türk lirası), 256 GB'lık modeli de bin 150 dolardan (4 bin 451 Türk lirası) satışa sunuluyor.

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