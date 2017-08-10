T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

iPhone ve iPad’lerin satışı durdurulabilir

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple hakkında yapılan şikayet sonrası soruşturma başlattı

10 Ağustos 2017 19:39

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), teknoloji Apple'ın Qualcomm'un patent haklarını ihlal edip etmediğini araştırmak için soruşturma başlattı.

NTV'de yer alan habere göre, İphone ve İpad’lerin de arasında bulunduğu cihazlarda 6 adet Qualcomm patentini ihlal ettiği iddiası araştırılacak.

Qualcomm'un iddiası kabul edilirse İphone ve İpad’lerin satışının ve reklamının yapılmasını engelleyecek bir karar çıkabilir. 

Apple, ocak ayında Qualcomm'a telif ücretleri hakkında haksız rekabete neden olduğu için 1 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Qualcomm ise buna yanıt olarak Apple’a patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya’da dava açmıştı.

ETİKETLER

appleiphoneipadsoruşturmaabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24