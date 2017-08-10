iPhone ve iPad’lerin satışı durdurulabilir

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), teknoloji Apple'ın Qualcomm'un patent haklarını ihlal edip etmediğini araştırmak için soruşturma başlattı.

NTV'de yer alan habere göre, İphone ve İpad’lerin de arasında bulunduğu cihazlarda 6 adet Qualcomm patentini ihlal ettiği iddiası araştırılacak.

Qualcomm'un iddiası kabul edilirse İphone ve İpad’lerin satışının ve reklamının yapılmasını engelleyecek bir karar çıkabilir.

Apple, ocak ayında Qualcomm'a telif ücretleri hakkında haksız rekabete neden olduğu için 1 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Qualcomm ise buna yanıt olarak Apple’a patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya’da dava açmıştı.