Apple, Abdullah Gül'e verdiği sözü tuttu

ABD ziyareti sırasında Mayıs ayında Silikon Vadisi’ni ziyaret ederek Apple merkezinde şirketin CEO’su Tim Cook tarafından ağırlanan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Türkçe klavye konusundaki şikâyeti sonuç verdi.

Vatan Gazetesi'nden Uğur Koçbaş'ın haberine göre Gül, Cook ile görüşmesi sırasında Apple’ın ürünlerinde Ş,Ğ,Ç,Ü,Ö,İ karakterlerini içeren sanal klavye bulunmamasından yakınmış ve iPhone ve iPad’lerin sanal tuş takımlarına bu harflerin de eklenmesini istediğini söylemişti.

Bundan haberdar olmadığını belirten Cook da ziyaretçilerden birinin iPad’ini alıp incelediğinde Türkçe karakterlerin ancak S,G,C,U,O,I harflerine uzun süre basıldığında ortaya çıktığını görmüş ve bu sorunu çözecekleri sözünü vermişti. Apple’ın iOS işletim sistemine ufak bir ekleme yapılarak sorunun ortadan kalkması mümkün olabiliyordu.



Nitekim Gül’e verilen söz sonrasında programcılarına gerekli değişikliğin yapılması talimatını veren Cook, Türk kullanıcıları memnun edecek değişikliği hayata geçirdi.

Eylül’de çıkacak



Apple’ın Eylül ayında resmi tanıtımı yapılacak olan yeni işletim sistemi iOS6’nın dün yayınlanan yeni deneme sürümünde (iOS6 Beta 3) hem F hem de Q Türkçe klavye eklendi. iOS6 henüz deneme aşamasında olduğu için şimdilik sadece sınırlı sayıdaki program geliştiriciler tarafından test ediliyor.



Eylül ayında normal kullanıcıların da kullanımına açılmadan önce en az 8 deneme sürümünün çıkması bekleniyor.