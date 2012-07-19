iPhone uygulaması cilt kanserini tespit ediyor!

Michigan Üniversitesi Sağlık Sistemi araştırmacılarının geliştirdiği bir uygulama , Apple’ın akıllı telefonu iPhone ile cilt kanseri testi yapmayı sağlıyor.

Ücretsiz hizmete sunulan UMSkinCheck adlı bu uygulama, adım adım yapılması gerekenleri anlatıyor ve kullanıcının vücudunun çeşitli bölgelerinden toplamda 23 fotoğraf çekmesini sağlıyor. Bu fotoğraflar, görülen sağlık sorunlarının takibi açısından kullanılmak üzere saklanıyor. Kanser riski tesbit ettiği takdirde uygulama, fotoğrafları e-posta yoluyla doktorlara gönderiyor.

Uygulamanın geliştirilmesinde başı çeken isim U-M Medical School’dan Michael Sabel adlı bir profesör cerrah oldu.

Sabel, çalışmalarını şöyle anlatıyor:

“Tüm vücudun fotoğraflanması, melanom riski taşıyan hastalar için iyi bir kaynak. Fakat bunu yapmak için çoğunlukla iyi bir fotoğrafçı gerekir, ki bu da sigorta ödemelerine dahil değildir. Tabii bazı zamanlarda uygun olmayabilir de. Şimdilerde ise herkesin telefonu kameralı olduğundan, bu uygulamayı evde yapmak daha pratik olacaktır.”

App Store’da iPhone ve iPad uygulaması olarak sunulan UMSkinCheck, kendi vücut fotoğraflarını veren kullanıcıların cilt kanserine yatkınlıklarını da ölçümlüyor. Şüpheli lekeler ve diğer deri lezyonlarını bulmanın yanısıra, değişiklikleri takip etmesi için kişiye periyodik hatırlatmalar yapıyor. (Taraf)