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Bilim / Teknoloji

iPhone üretimi azalıyor

Bir araştırma şirketi Apple’ın yılın ikinci yarısı için azalan siparişlerin etkisiyle iPhone modellerinin üretimini yüzde 20 azalttığını açıkladı

09 Temmuz 2013 14:30

Apple’ın yılın ikinci yarısı için siparişlerini azalmasından dolayı iPhone üretimini azalttığı belirtildi.
 
Araştırma şirketinin raporunda, küresel anlamda iPhone modellerine olan ilginin azaldığı ifade edildi.

Apple’ın yılın ikinci yarısı için 90-100 milyon adet iPhone ürettiği belirtildi. Şirket yılın ilk yarısında ise 115-120 milyon iPhone üretti.

Üretim için tahmin edilen rakamların içine henüz piyasaya çıkmayan iPhone 5S’ler de dahil edildi.

Üretim azalsa bile Apple’ın satışlarının yine de yıllık bazda yüzde 26 artacağı tahmini de yapıldı.

Şirket geçen yılın ikinci yarısında 74,7 milyon adet iPhone satmıştı.

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