iPhone Türkiye'ye göz kırpıyor

Apple 11 Temmuz'da 21 ülkede iPhone 3G'yi satışa sunmuş, 17 Temmuz'da Fransa'nın de şanslı ülkeler listesine girmesiyle bu sayı 22'ye çıkmıştı. Şirketin son çeyrekteki finansal durumu ile ilgili düzenlenen bir konferansta, operasyon şefi Tim Cook ve finans şefi Peter Oppenheimer açıklamasıyla iPhone 3G'yi bekleyen 50 ülkeyi heyecanlandırmayı başardı.



Açıklamada, Apple'ın 22 Ağustos'ta 20 ülkede daha iPhone 3G'yi piyasaya süreceğinden bahsediliyor. Yani 50 ülkenin sadece 20'si Ağustos ayının sonuna doğru iPhone 3G'ye kavuşacak. Ancak yapılan açıklamada bu 20 ülkenin hangileri olacağından bahsedilmedi.



Soruları cevaplayan Tim Cook, Apple'ın dağıtım planından son derece memnun olduğunu söylüyor. Ancak şu an iPhone 3G'nin satışa sunulduğu pek çok ülkede stoklar tükenmiş durumda ve Apple talebi karşılamakta zorlanıyor. Buna rağmen 20 ülkede daha satışa başlanacak olması, Apple'ın mutlaka bir bildiği olduğunu gösteriyor.



22 Ağustos'ta iPhone'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini ancak resmi açıklama sonrasında öğrenebileceğiz. Ama şurası kesin: Yıl sonuna kadar yeni Apple harikası 70'den fazla ülkede satışa sunulmuş olacak ve bu ülkeler arasında Türkiye de olacak...