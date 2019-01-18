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Ekonomi

iPhone talebinin düşmesi Foxxcon'da 50 bin kişiyi işinden etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ocak (DHA) – Apple’ın en büyük çip tedarikçisi Foxxconn Technology Group, yeni iPhone modellerinin satışlarının beklenen düzeyin altında kalması nedeniyle, Ekim ayından bu yana Zhengzhou fabrikasındaki 50 bin geçici çalışanı

18 Ocak 2019 19:06

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ocak (DHA) – Apple’ın en büyük çip tedarikçisi Foxxconn Technology Group, yeni iPhone modellerinin satışlarının beklenen düzeyin altında kalması nedeniyle, Ekim ayından bu yana Zhengzhou fabrikasındaki 50 bin geçici çalışanın işine son verdi.
Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre, sezonluk çalışanlarla genellikle, Ağustos ayından Temmuz ayına dek aylık sözleşmeler yapılıyor, ancak Foxconn Aralık ayı sonu öncesinde çalışanların işine son vermeye başladı.
Apple, Ocak ayı başında, 2019 yılı için ilk çeyrek öngörüsünü, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve beklenenin altında gerçekleşen iPhone satışları nedeniyle, düşürmüştü.

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