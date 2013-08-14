iPhone 'seks kalitesini' ölçecek

Akıllı telefonlar için geliştirilen ilginç uygulamalara her geçen gün yenisi ekleniyor. Yataktaki performansınızı ölçmeye yarayan Spreadsheets de bunlardan biri.

iPhone için geliştirilen uygulama ile partnerinizi tatmin edip edemediğinize dair bir rapor detaylı bir şekilde size raporlanıyor. Raporda ilişkinin ne kadar sürdüğü, seksüel ritim hızı ve çıkan sesler ölçülürken aynı zamanda romantik bir müzik çalıyor.

Uygulamanın video ve ses kaydı özelliği bulunmuyor.



Performans ölçer uygulama



iPhonelardaki ivme ölçer ve mikrofonu kullanarak çalışan Spreadsheets uygulamasında kullanıcıların raporları kaydedilebiliyor. Uygulama kullanıcılara performanslarını nasıl geliştirebileceklerini de söylüyor.

Fiyatı 2.99 dolar olan uygulama bu ay sonuna kadar 1.99 dolara inmiş durumda.