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Bilim / Teknoloji

iPhone SE ve 9,7 inç iPad Pro Türkiye'de

iPhone 6s’in yeteneklerine sahip olan iPhone SE, iPhone 6s’e kıyasla daha uygun fiyatla geldi

09 Nisan 2016 22:07

Apple’ın merakla beklenen yeni telefonu ve iPad Pro'nun 9,7 inçlik versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. iPhone 5s gövdesinde iPhone 6s’in yeteneklerine sahip olan iPhone SE, iPhone 6s’e kıyasla daha uygun fiyatla geliyor.

Kısa bir süre önce Türkiye’de ön siparişe açılan iPhone SE’nin 16 GB’lık versiyonu 1.999 TL‘den, 64 GB’lık versiyonu 2.399 TL‘den satışa sunulmuş durumda.

12,9 inçlik iPad Pro’nun yeteneklerini daha küçük ekran boyutunda sunan 9,7 inçlik iPad Pro ise üç farklı depolama seçeneğiyle piyasadaki yerini almış durumda.

32 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle piyasaya sunulan iPad Pro’nun ise satış fiyatları sırasıyla 2.199 TL, 2.799 TL ve 3.399 TL.

Bu fiyatların tabletin Wi-Fi’lı modeli olduğunu belirtmekte yarar var. iPad Pro’da hücresel şebeke desteği de isterseniz bunun için sırasıyla 2.699 TL, 3.299 TL ve 3.899 TL ödemeniz gerektiğini belirtmek gerekiyor. 

 

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