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Bilim / Teknoloji

iPhone SE satışı Türkiye'de başladı

Siparişe açılan cihazın açılış fiyatı 1999 TL

29 Mart 2016 19:35

Apple'ın yeni telefonu iPhone SE Türkiye'de satışa çıktı. Yeni cihazın fiyatı, stok durumu ve gönderim süreleri Apple Türkiye sitesinden resmi olarak duyuruldu.

Hürriyet'in haberine göre,  Apple'ın yeni telefonu iPhone SE'nin ülkemizde satışına başladı. Apple Türkiye OnlineStore üzerinden az önce siparişe açılan cihaz 1999 TL başlangıç fiyatıyla satın alınabilir durumda. 16 GB ve 64 GB olarak iki seçenek ile gelen cihazın yüksek depolama kapasiteli modelinin fiyatı ise 2399 TL. Ödemelerin havele ile yapılması durumda her iki modelde de yüzde 4'luk bir indirim söz konusu oluyor.
 

Cihazlar ne zaman teslim edilecek?

 

Cihazların teslim süreleri ise 7 - 10 gün olarak açıklanmış durumda. Bulunduğunuz bölgeye ürünün ne zaman teslim edileceğine dair net bilgiyi de Apple sayfasından öğrenebiliyorsunuz. Satın alma sayfasında şehir ve ilçe seçimi yaptıktan sonra teslim tarihi aralığı verdiğiniz bilgi doğrultusunda güncelleniyor. Yeni iPhone SE'nin Gümüş, Uzay Grisi, Altın ve Rose Altın renk seçenklerinin tümü stokta bulunuyor.

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