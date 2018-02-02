Iphone satışları düştü ancak Apple gelirleri rekor seviyede

Mergim Özdamar / 2 Şubat, İstanbul (DHA) – Apple’ın son çeyrek dönemdeki iPhone satışları yüzde birlik düşüş göstererek Wall Street tahminlerinin altında kaldı ancak ciro “rekor” seviyede 88.3 milyar dolara ulaştı.

The Financial Times’da yer alan haberde bazı Apple uzmanlarının iPhone’un onuncu yıldönümde piyasa sürülen iPhone X\'in birçok kişinin umduğu gibi bir \"süper döngü\" büyümesini başaramamasından endişe edildiğini belirtti.

Aralık ayına kadarki üç ay için 77.3 milyon iPhone satış rakamı çoğu analistin tahminlerinin altında kaldı ancak iPhone X\'in yüksek fiyatı durumu dengeledi.

Bunun sonucunda Apple “rekor çeyrek dönem”de 88.3 milyar dolar ciroya ulaştı ve dünyanın en değerli şirketi için net kâr 20.1 milyar dolar oldu.

Apple finans direktörü Luca Maestri Aralık 2017\'de sona eren çeyrek dönemin bir önceki yıla göre bir hafta daha kısa olduğunu söyledi.

Bu karşılaştırmaya göre, Apple\'ın bildirdiği iPhone\'un gelirleri yüzde 13 yerine yüzde 21 artacaktı.

Mart ayında sona eren mevcut çeyrek dönemde Apple, gelirlerinin yaklaşık yüzde 13 ila 17\'lik bir büyümeyi kaydedeceğini ancak yatırımcıların 68 milyar dolara yakın beklentilerini aşamayarak 60 ile 62 milyar dolar arasında kalacağını öngörüyor.