T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Iphone satışları düştü ancak Apple gelirleri rekor seviyede

Mergim Özdamar / 2 Şubat, İstanbul (DHA) – Apple’ın son çeyrek dönemdeki iPhone satışları yüzde birlik düşüş göstererek Wall Street tahminlerinin altında kaldı  ancak ciro “rekor” seviyede 88

02 Şubat 2018 13:53

Mergim Özdamar / 2 Şubat, İstanbul (DHA) – Apple’ın son çeyrek dönemdeki iPhone satışları yüzde birlik düşüş göstererek Wall Street tahminlerinin altında kaldı  ancak ciro “rekor” seviyede 88.3 milyar dolara ulaştı.
The Financial Times’da yer alan haberde bazı Apple uzmanlarının iPhone’un onuncu yıldönümde piyasa sürülen iPhone X\'in birçok kişinin umduğu gibi bir \"süper döngü\" büyümesini başaramamasından endişe edildiğini belirtti.
Aralık ayına kadarki üç ay için 77.3 milyon iPhone satış rakamı çoğu analistin tahminlerinin altında kaldı ancak iPhone X\'in yüksek fiyatı durumu dengeledi.
Bunun sonucunda Apple “rekor çeyrek dönem”de 88.3 milyar dolar ciroya ulaştı ve dünyanın en değerli şirketi için net kâr 20.1 milyar dolar oldu.
Apple finans direktörü Luca Maestri Aralık 2017\'de sona eren çeyrek dönemin bir önceki yıla göre bir hafta daha kısa olduğunu söyledi.
Bu karşılaştırmaya göre, Apple\'ın bildirdiği iPhone\'un gelirleri yüzde 13 yerine yüzde 21 artacaktı.
Mart ayında sona eren mevcut çeyrek dönemde Apple, gelirlerinin yaklaşık yüzde 13 ila 17\'lik bir büyümeyi kaydedeceğini ancak yatırımcıların 68 milyar dolara yakın beklentilerini aşamayarak 60 ile 62 milyar dolar arasında kalacağını öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimDHAAppleınWall StreetThe Financial TimesdaAppleAralıkBununLuca Maestri AralıkBuMart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24